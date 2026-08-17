Lucas Torreira için ayrılık iddiası!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken Lucas Torreira ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE
TNT Sports'tan Enzo Olivera'nın aktardığı bilgilere göre, Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılma ihtimali bulunuyor. Uruguaylı futbolcunun çevresinin, deneyimli oyuncunun yeniden İtalya Serie A'da forma giymesine sıcak baktığı belirtildi.
FIORENTINA DEVREDE
Haberde, Torreira için görüşmelerin başladığı ifade edilirken, İtalya'daki seçenekler arasında Fiorentina'nın ön plana çıktığı kaydedildi. Tarafların gündemindeki formülün ise kiralık transfer olduğu aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Lucas Torreira'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. Transfermarkt verilerine göre Uruguaylı orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
"BİR GÜN BENİM DE MACERAM SONA ERECEK"
Torreira, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bir gün benim de burada maceram sona erecek. Acısa da buranın taraftarı olacağım. Asla Galatasaray'ın parçası olmaktan vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.
GALATASARAY'DA 5. SEZONUNDA
2022 yazında Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerden biri haline geldi.
Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 4 Süper Lig, 1 Türkiye Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Söz konusu 4 senede 176 maçta 14.050 dakika süre bulan 30 yaşındaki orta saha, 11 gol - 17 asistlik istatistik yakaladı.
TNT Sports'tan Enzo Olivera'nın aktardığı bilgilere göre, Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılma ihtimali bulunuyor. Uruguaylı futbolcunun çevresinin, deneyimli oyuncunun yeniden İtalya Serie A'da forma giymesine sıcak baktığı belirtildi.
FIORENTINA DEVREDE
Haberde, Torreira için görüşmelerin başladığı ifade edilirken, İtalya'daki seçenekler arasında Fiorentina'nın ön plana çıktığı kaydedildi. Tarafların gündemindeki formülün ise kiralık transfer olduğu aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Lucas Torreira'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. Transfermarkt verilerine göre Uruguaylı orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
"BİR GÜN BENİM DE MACERAM SONA ERECEK"
Torreira, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bir gün benim de burada maceram sona erecek. Acısa da buranın taraftarı olacağım. Asla Galatasaray'ın parçası olmaktan vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.
GALATASARAY'DA 5. SEZONUNDA
2022 yazında Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerden biri haline geldi.
Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 4 Süper Lig, 1 Türkiye Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Söz konusu 4 senede 176 maçta 14.050 dakika süre bulan 30 yaşındaki orta saha, 11 gol - 17 asistlik istatistik yakaladı.