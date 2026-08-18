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Icardi için Lazio baskısını artırdı!

Lazio, Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi için transfer sürecini hızlandırırken, Arjantinli golcünün henüz kararını vermediği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 01:00 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 02:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Icardi için Lazio baskısını artırdı!
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Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Arjantinli golcü için Lazio'nun ilgisi ise her geçen gün daha da ciddi bir hal alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LAZIO'DAN ICARDI İÇİN YENİ HAMLE

İtalyan basınında daha önce Lazio'nun, bonservis bedeli ödemeyeceği Icardi'ye maaş bütçesinin oldukça üzerinde 3 milyon euroluk bir teklif yapmayı planladığı aktarılmıştı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı son gelişmeye göre ise Lazio, Icardi transferi için baskısını artırmış durumda. İtalyan ekibi, Arjantinli yıldız için bu hafta içerisinde süreci hızlandırarak transfer döneminin son günlerine kalmadan anlaşma sağlamak istiyor.

ICARDI'NİN KARARI BEKLENİYOR

Lazio'nun Icardi için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki saatlerde anlaşma ihtimalinin daha net ortaya çıkacağı kaydedildi.

Icardi'nin ise Lazio dışında başka tekliflere de sahip olduğu ve henüz geleceğiyle ilgili kararını vermediği ifade edildi.

Lazio, Icardi transferinin yanı sıra alternatif golcü olarak Andrea Pinamonti seçeneğini de gündemde tutuyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da dört sezon forma giyen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asist kaydetti. 

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