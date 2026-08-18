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Pavlidis'ten hat-trick, Benfica'dan 7-0'lık şov!

Benfica, Portekiz Premier Lig'de Casa Pia deplasmanında sahadan 7-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı. Benfica'da Vangelis Pavlidis hat-trick yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 00:13 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 02:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Pavlidis'ten hat-trick, Benfica'dan 7-0'lık şov!
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Portekiz Premier Lig'in 2. haftasında Benfica, Casa Pia ile deplasmanda karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Municipal de Rio Maior'da oynanan müsabakayı kazanan 7-0'lık skorla Benfica oldu.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 3'te Gianluca Prestianni, 14'te Rafa Silva, 47,49 ile 54'te Vangelis Pavlidis, 58'de Lawrence Ofori (kk) ve 61. dakikada Jhon Duran kaydetti.

Ev sahibinde forma giyen Domingos Jose Gabriel Bandeira, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Transfer döneminde Fenerbahçe'yle de adı geçen Yunan golcü Vangelis Pavlidis, üç kez fileleri havalandırarak yıldızlaştı.

Bu sonuçla beraber Benfica puanını 4'e yükseltirken, Casa Pisa ise puansız kaldı.

Portekiz Ligi'nin bir sonraki haftasında Benfica, Estoril'i konuk edecek. Casa Pisa, Gil Vicente ile deplasmanda karşılaşacak.

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