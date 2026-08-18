17 Ağustos
Samsunspor-Göztepe
3-3
17 Ağustos
Batman Petrolspor-Boluspor
2-0
17 Ağustos
Deportivo-Elche
1-1
17 Ağustos
Casa Pia-Benfica
0-7
17 Ağustos
Cardiff City-Wrexham
1-1

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları oynandı

Süper Lig'de ilk haftayı Amed Sportif Faaliyetler lider tamamlarken, Galatasaray ve Trabzonspor puan kaybetti, Fenerbahçe ise Gençlerbirliği'ne mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 00:52 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 04:57
Haber: AA
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları oynandı
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasını, Erzurumspor FK'yi sahasında 3-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler lider tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın kapanış mücadelesinde Samsunspor ile Göztepe 3-3 berabere kaldı.

Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni takımı Çorum FK'yi konuk etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Muhammed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sezonu Ankara deplasmanında açan Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetti.

İlk maçında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, Cenry'nin golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak lige 3 puanla başladı.

Ligin yeni ekipleri Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, Diyarbakır'da karşı karşıya geldi. Amed Sportif Faaliyetler mücadeleyi 3-0 kazanarak ligin ilk haftasını lider bitirdi.

- Sonuçlar

Trendyol Süper. Lig'in 1. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Arca Çorum FK: 2-2

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: 0-1

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 2-1

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 1-1

Başakşehir FK-Kocaelispor: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: 3-0

Beşiktaş-Eyüpspor: 1-0

Samsunspor-Göztepe: 3-3

- Puan durumu

Ligde ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 1 1 0 0 3 0 3 3
2.BAŞAKŞEHİR 1 1 0 0 2 0 2 3
3.GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 2 1 1 3
4.BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 1 0 1 3
5.ÇAYKUR RİZESPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
6.GÖZTEPE 1 0 1 0 3 3 0 1
7.SAMSUNSPOR 1 0 1 0 3 3 0 1
8.ARCA ÇORUM FK 1 0 1 0 2 2 0 1
9.GALATASARAY 1 0 1 0 2 2 0 1
10.CORENDON ALANYASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
11.GAZİANTEP FK 1 0 1 0 1 1 0 1
12.KASIMPAŞA 1 0 1 0 1 1 0 1
13.TRABZONSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
14.FENERBAHÇE 1 0 0 1 1 2 -1 0
15.EYÜPSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.TÜMOSAN KONYASPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
17.KOCAELİSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
18.ERZURUMSPOR FK 1 0 0 1 0 3 -3 0
 

- 2. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

21 Ağustos Cuma:

21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa (Çorum Şehir)

21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)

23 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Başakşehir FK (Papara Park)

19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

21.30 Göztepe-Gençlerbirliği (İsonem Park Gürsel Aksel)

24 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)

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