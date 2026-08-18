17 Ağustos
Samsunspor-Göztepe
3-3
17 Ağustos
Batman Petrolspor-Boluspor
2-0
17 Ağustos
Deportivo-Elche
1-1
17 Ağustos
Casa Pia-Benfica
0-7
17 Ağustos
Cardiff City-Wrexham
1-1

1. Lig'de 2. hafta raporu: Zirvede üçlü ortaklık

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta sonunda Manisa FK, Kayserispor ve Bursaspor 6 puanla zirveyi paylaşırken, Batman Petrolspor da Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 00:57 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 05:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1. Lig'de 2. hafta raporu: Zirvede üçlü ortaklık
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Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçları tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın kapanış mücadelesinde Batman Petrolspor, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligde ilk maçlarını kazanan ekiplerden Manisa FK, Kayserispor ve Bursaspor, bu hafta da kayıp yaşamayarak puanlarını 6'ya çıkardı.

Manisa FK sahasında Vanspor FK'yi 4-1 yenerken, Bursaspor da taraftarının önünde Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 mağlup etti. Metro Holding Kayserispor da konuk ettiği Ekenler Beton Sivasspor'u 2-0 yendi.

Fatih Karagümrük ve Ankara Keçiörengücü de ligdeki ilk galibiyetlerini elde etti.

- Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: 1-1

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor: 2-1

İstanbulspor-Bodrum FK: 2-2

Manisa FK-Vanspor FK: 4-1

Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Orfa Yapı Pendikspor: 4-1

Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor: 2-0

Mardin 1969-Antalyaspor: 2-0

Muğlaspor-Bandırmaspor: 0-0

Batman Petrolspor-Boluspor: 2-0

- Puan durumu

Ligde 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 2 2 0 0 6 2 4 6
2.KAYSERİSPOR 2 2 0 0 4 0 4 6
3.BURSASPOR 2 2 0 0 3 0 3 6
4.BANDIRMASPOR 2 1 1 0 3 0 3 4
5.BATMAN PETROLSPOR 2 1 1 0 4 2 2 4
6.SARIYER 2 1 1 0 3 1 2 4
7.MARDİN 1969 2 1 1 0 2 0 2 4
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 2 1 0 1 7 5 2 3
9.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 2 1 0 1 2 1 1 3
10.ANTALYASPOR 2 1 0 1 4 5 -1 3
11.FATİH KARAGÜMRÜK 2 1 0 1 2 3 -1 3
12.ESENLER EROKSPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
13.ÜMRANİYESPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
14.BODRUM FK 2 0 1 1 2 4 -2 1
15.SİVASSPOR 2 0 1 1 0 2 -2 1
16.MUĞLASPOR 2 0 1 1 0 2 -2 1
17.PENDİKSPOR 2 0 1 1 3 6 -3 1
18.İSTANBULSPOR 2 0 1 1 2 5 -3 1
19.BOLUSPOR 2 0 0 2 1 4 -3 0
20.VANSPOR FK 2 0 0 2 1 6 -5 0
- 3. haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın programı şöyle:

21 Ağustos Cuma:

21.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Bursaspor (Yusuf Ziya Öniş)

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Metro Holding Kayserispor (Aktepe)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Turka Esenler Erokspor (Ümraniye Belediye Şehir)

21.30 Bodrum FK-Muğlaspor (Bodrum İlçe)

21.30 Antalyaspor-Orfa Yapı Pendikspor (Antalya)

23 Ağustos Pazar:

17.00 Bandırmaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Boluspor-Mardin 1969 (Bolu Atatürk)

21.30 Vanspor FK-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)

21.30 SMS Grup Sarıyer-Batman Petrol (Yusuf Ziya Öniş)

24 Ağustas Pazartesi:

21.30 Ekenler Beton Sivasspor-Manisa FK (4 Eylül)

 
 
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