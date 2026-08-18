Beşiktaş, Vlahovic'in lisansını çıkardı!

Beşiktaş, Juventus'tan transfer ettiği Dusan Vlahovic'in lisansını çıkardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer için İtalya Futbol Federasyonu'ndan beklenen izin belgesi gelirken, siyah-beyazlılar da Sırp golcünün lisansını TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş'la 3 yıllık imza atan Vlahovic'in sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.
BİR ADIM GERİDEN/SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer Dusan Vlahovic'in lisansıyla ilgili, İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin beklendiğini açıklamıştı.
Başkan Adalı, yaptığı açıklamada, "Vlahovic'in lisansı için İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin bekleniyor. Geldiği anda lisansı çıkartılacak" ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş'la 3 yıllık imza atan Vlahovic'in sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.
BİR ADIM GERİDEN/SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer Dusan Vlahovic'in lisansıyla ilgili, İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin beklendiğini açıklamıştı.
Başkan Adalı, yaptığı açıklamada, "Vlahovic'in lisansı için İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin bekleniyor. Geldiği anda lisansı çıkartılacak" ifadelerini kullanmıştı.