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Fenerbahçe'de Talisca şoku! Antrenmanı yarıda bıraktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Anderson Talisca, antrenmanda sakatlık geçirdi. Brezilyalı yıldız, antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 08:52
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Talisca şoku! Antrenmanı yarıda bıraktı
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Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca, antrenmanı tamamlayamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla beIN SPORTS'un aktardığı bilgilere göre; çift kale antrenman esnasında sakatlık yaşayan Brezilyalı yıldız, antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Öte yandan Milan Skriniar takımla çalışmalara başlarken, Marco Asensio da antrenör eşliğinde bireysel antrenmanlara devam etti.

Önceki antrenmanda darbeye bağlı hafif bir sakatlık yaşayan Rodrigo Becao, bireysel koşu çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf ise akşam antrenmanı öncesi bireysel antrenörü eşliğinde ekstra çalışmalarla, takımla arasındaki farkı kapatmaya çalıştı. 

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