Yüksel Yıldırım: 'Ağzını burnunu kırardım!'

"10+4'E HERKES KARŞI"

"TFF GEREKENİ YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR"

"Kulüpler Birliği uzun süredir toplanmamıştı. Sezonun ilk toplantısıydı. Trafikte kaldım biraz, 15 dakika geç geldim. İçeri girerken kapı ağzında Abdullah Kavukcu ve Dursun Özbek ayağa kalktı, sarıldılar, yerime geçtim oturdum. Dinledim. Onlar başlamıştı. Konular tek tek gidiyordu, kuralları konuştuk, MHK'yi konuştuk, yabancı oyuncu sayısı konuştuk, vergiler üzerine konuştuk, TV yayın haklarını konuştuk, yeni ihaleyi konuştuk. Genellikle o tür şeyleri konuştuk. Yeni kuralları konuştuk falan. Sonra da dağıldık. Konudan konuya geçerken olmaması gereken şey oldu, üzüldüm. Niye üzüldüm? 18 tane kulübün temsilen başkan veya başkan yardımcısı vardı, hepsi oradaydı, hepsinin gözü önünde oldu. Olanlar açık ve net. Aziz Yıldırım yerine Barış Göktürk ve Mahmut Uslu vardı. Trabzonspor 3, Beşiktaş 2 kişiydi. 25 kişi filan vardık orada. 3 senedir katılıyorum, böyle bir tartışma ilk defa oldu Kulüpler Birliği'nde. Üzücü olan o. Ali Başkan döneminde mesela Dursun Başkan ile tartışma olmuştu, araya girmişik. Gayet güzel şeyler oluyordu. Tartışıyorduk ama böyle şahsi bir şey olmamıştı. Hayatımda ilk defa Mahmut Uslu Bey ile ve Barış ile orada ellerini bile sıkamadım geç geldiğim için, tebrik edemedim. Benim taraftakileri sıkabildim, karşı tarafı sıkamadım. Hatırlamıyorum ne oldu, konuşmalar sırasında bir şey oldu. Mahmut Ağabey oradan 'Bırak, sen mimlisin, mimlenmişsin' dedi. Ben şaşırdım. Belirli süre sonra konu açıldı, ben tepkili bir şekilde TFF ve MHK üzerinde konuşurken, en ters ve en sert konuşan insan oldum. Kimse bunu söylemiyor. Herkes Barış Bey ile tartışmamı söylüyor, saçmasapan bir şey. En can alıcı nokta, 'Kardeşim bizim oylarımız fazla, 8'er oyumuz var, etki ettiğimiz kulüpler var, biz bizi yönetecek kurumu seçiyoruz, bu kurum bizimle iş birliği içinde olacağına farklı bir kimliğe bürünüyor. Biz de karşı gibi oluyoruz. Milyar dolarlık bir sektör. Herkes borç içinde, herkes can çekişiyor. Ortak noktasımız Türk futboluyken adamlara biz yalvarıyoruz. Fenerbahçe ayrı gidiyor yalvarıyor, Galatasaray ayrı gidiyor yalvarıyor, Beşiktaş ayrı gidiyor, Trabzon ayrı gidiyor. Anadolu takımlarından giden var yok bilemiyorum. Dört büyükleri medyadan duyuyorum. Bu kadar talep gidiyor, TFFF kimseyi takmıyor. TFF'ye birlikte gidelim, tek gidince olmuyor. Tavrımızı koyacağız, kardeşim sizi buraya biz getirdik. Amacımız Türk futbolunun değerini artırmak. Bunlar varkan 10+4 istemiyoruz, biz söyledik, siz kabul ettiniz diyorlar. Bu Kuran-ı Kerim değil ki. O gün doğruydu, bugün 10+4 yanlış. Ya bizi destekleyecek bunlar. Biz isteyeceğiz yapacaklar, bitti bu. 18 kulübün hepsi 10+4'ü kabul etmediğimizi hemfikir olduk. 10+4'e herkes karşı. Çoğunluk sayının artırılmasını istedi. Dediler ki 'limit kalksın, niye limit var' dediler. Mahmut Uslu orada çok güzel bir şey söyledi, takdir ettim. İnsanların yüzüne harika diyemiyorsun, tartışma yarattılar orada. 'Ben hangi ülkeye, hangi dünya futboluna Türkiye'de hizmet edeceğim, genç yabancıları alıp yetiştireceğim, adam çekecek, biz yetiştirici olacağız.' dedi. Artı dört olmasın dedi. Çok güzel bir fikirdi bu. Konuşamadık orada. Limit kaldırılsın teklifine bazı Anadolu kulüpleri karşı çıktı. Ara çok açılır, mücadele edemeyiz dediler. Kocaelispor Başkanı Recep Bey de güzel konuştu. 'Limit olsun ama limit kulüpleri ne üzsün ne sıkıntıya soksun.' dedi. Büyük kulüplerin, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dışarıya verdiği kiralık oyuncular vardı. Bunları gönderirken para verip göndeceksin, alırken zaten manyak bir para verdiler. Şimdi yer açacak, yeni gelen hoca istemiyorum diyecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin hocası olsam ben, Trabzonspor ve Galatasaray'ın hocaları eski diye söylüyorum. Eli kolu bağlı yeni hocaların, 10 tane adam ne Fenerbahçe'yi ne Beşiktaş'ı şampiyon yapar. Onlar da biliyor, sayının değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Orada 'Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, ön eleme oynamayacak. Galatasaray, 4 yabancıyı belki kupada oynatır belki ligde.' dedim. Yazık, ülke puanı yukarı gitmiyor. Biz ve Göztepe gidemiyor. Samsunspor, 5 yılda toplanan puanı 1 yılda topladı Avrupa'da. Avrupa'yı çok istiyorduk, başarılı olacağımıza inanıyorduk. Avrupa'da 8-9'uncu takım gidiyor.