Yüksel Yıldırım: 'Ağzını burnunu kırardım!'

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, yabancı oyuncu kuralı, TFF ile yapılan görüşmeler, sosyal medyada çıkan haberler ve toplantıda yaşandığı iddia edilen tartışmalara ilişkin değerlendirmeler yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "10+4'E HERKES KARŞI"
Yabancı oyuncu kuralı hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, kulüplerin mevcut 10+4 sistemine karşı olduğunu söyledi.
Lider Haber'e konuşan Yıldırım, "18 kulübün hepsi 10+4'ü kabul etmediğimiz konusunda hemfikir oldu. 10+4'e herkes karşı. Çoğunluk sayının artırılmasını istedi. 'Limit kalksın, niye limit var' dediler. Bu kural Kuran-ı Kerim ayeti değil ki. O gün doğruydu, bugün 10+4 yanlış." ifadelerini kullandı.
Samsunspor Başkanı, kulüplerin 12+2 ve 12+5 formüllerini değerlendirdiğini belirterek, TFF'nin de bu konuda adım atabileceğini aktardı.
"TFF GEREKENİ YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR"
Yıldırım, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştüğünü de söyledi.
Yıldırım, "Kulüpler Birliği uzun süredir toplanmamıştı. Sezonun ilk toplantısıydı. Trafikte kaldım biraz, 15 dakika geç geldim. İçeri girerken kapı ağzında Abdullah Kavukcu ve Dursun Özbek ayağa kalktı, sarıldılar, yerime geçtim oturdum. Dinledim. Onlar başlamıştı. Konular tek tek gidiyordu, kuralları konuştuk, MHK'yi konuştuk, yabancı oyuncu sayısı konuştuk, vergiler üzerine konuştuk, TV yayın haklarını konuştuk, yeni ihaleyi konuştuk. Genellikle o tür şeyleri konuştuk. Yeni kuralları konuştuk falan. Sonra da dağıldık. Konudan konuya geçerken olmaması gereken şey oldu, üzüldüm. Niye üzüldüm? 18 tane kulübün temsilen başkan veya başkan yardımcısı vardı, hepsi oradaydı, hepsinin gözü önünde oldu. Olanlar açık ve net. Aziz Yıldırım yerine Barış Göktürk ve Mahmut Uslu vardı. Trabzonspor 3, Beşiktaş 2 kişiydi. 25 kişi filan vardık orada. 3 senedir katılıyorum, böyle bir tartışma ilk defa oldu Kulüpler Birliği'nde. Üzücü olan o. Ali Başkan döneminde mesela Dursun Başkan ile tartışma olmuştu, araya girmişik. Gayet güzel şeyler oluyordu. Tartışıyorduk ama böyle şahsi bir şey olmamıştı. Hayatımda ilk defa Mahmut Uslu Bey ile ve Barış ile orada ellerini bile sıkamadım geç geldiğim için, tebrik edemedim. Benim taraftakileri sıkabildim, karşı tarafı sıkamadım. Hatırlamıyorum ne oldu, konuşmalar sırasında bir şey oldu. Mahmut Ağabey oradan 'Bırak, sen mimlisin, mimlenmişsin' dedi. Ben şaşırdım. Belirli süre sonra konu açıldı, ben tepkili bir şekilde TFF ve MHK üzerinde konuşurken, en ters ve en sert konuşan insan oldum. Kimse bunu söylemiyor. Herkes Barış Bey ile tartışmamı söylüyor, saçmasapan bir şey. En can alıcı nokta, 'Kardeşim bizim oylarımız fazla, 8'er oyumuz var, etki ettiğimiz kulüpler var, biz bizi yönetecek kurumu seçiyoruz, bu kurum bizimle iş birliği içinde olacağına farklı bir kimliğe bürünüyor. Biz de karşı gibi oluyoruz. Milyar dolarlık bir sektör. Herkes borç içinde, herkes can çekişiyor. Ortak noktasımız Türk futboluyken adamlara biz yalvarıyoruz. Fenerbahçe ayrı gidiyor yalvarıyor, Galatasaray ayrı gidiyor yalvarıyor, Beşiktaş ayrı gidiyor, Trabzon ayrı gidiyor. Anadolu takımlarından giden var yok bilemiyorum. Dört büyükleri medyadan duyuyorum. Bu kadar talep gidiyor, TFFF kimseyi takmıyor. TFF'ye birlikte gidelim, tek gidince olmuyor. Tavrımızı koyacağız, kardeşim sizi buraya biz getirdik. Amacımız Türk futbolunun değerini artırmak. Bunlar varkan 10+4 istemiyoruz, biz söyledik, siz kabul ettiniz diyorlar. Bu Kuran-ı Kerim değil ki. O gün doğruydu, bugün 10+4 yanlış. Ya bizi destekleyecek bunlar. Biz isteyeceğiz yapacaklar, bitti bu. 18 kulübün hepsi 10+4'ü kabul etmediğimizi hemfikir olduk. 10+4'e herkes karşı. Çoğunluk sayının artırılmasını istedi. Dediler ki 'limit kalksın, niye limit var' dediler. Mahmut Uslu orada çok güzel bir şey söyledi, takdir ettim. İnsanların yüzüne harika diyemiyorsun, tartışma yarattılar orada. 'Ben hangi ülkeye, hangi dünya futboluna Türkiye'de hizmet edeceğim, genç yabancıları alıp yetiştireceğim, adam çekecek, biz yetiştirici olacağız.' dedi. Artı dört olmasın dedi. Çok güzel bir fikirdi bu. Konuşamadık orada. Limit kaldırılsın teklifine bazı Anadolu kulüpleri karşı çıktı. Ara çok açılır, mücadele edemeyiz dediler. Kocaelispor Başkanı Recep Bey de güzel konuştu. 'Limit olsun ama limit kulüpleri ne üzsün ne sıkıntıya soksun.' dedi. Büyük kulüplerin, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dışarıya verdiği kiralık oyuncular vardı. Bunları gönderirken para verip göndeceksin, alırken zaten manyak bir para verdiler. Şimdi yer açacak, yeni gelen hoca istemiyorum diyecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin hocası olsam ben, Trabzonspor ve Galatasaray'ın hocaları eski diye söylüyorum. Eli kolu bağlı yeni hocaların, 10 tane adam ne Fenerbahçe'yi ne Beşiktaş'ı şampiyon yapar. Onlar da biliyor, sayının değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Orada 'Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, ön eleme oynamayacak. Galatasaray, 4 yabancıyı belki kupada oynatır belki ligde.' dedim. Yazık, ülke puanı yukarı gitmiyor. Biz ve Göztepe gidemiyor. Samsunspor, 5 yılda toplanan puanı 1 yılda topladı Avrupa'da. Avrupa'yı çok istiyorduk, başarılı olacağımıza inanıyorduk. Avrupa'da 8-9'uncu takım gidiyor. ." açıklamasında bulundu.
MAHMUT USLU'NUN SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Yıldırım, toplantıda Fenerbahçe temsilcisi Mahmut Uslu'nun yabancı oyuncu kuralıyla ilgili değerlendirmesini de olumlu bulduğunu belirtti.
Samsunspor Başkanı, "Mahmut Ağabey orada çok güzel bir şey söyledi: 'Ben hangi ülkeye, hangi dünya futboluna Türkiye'de hizmet edeceğim, genç yabancıları alıp yetiştireceğim, adam çekecek, biz yetiştirici olacağız' dedi. Artı dört olmasın dedi, çok güzel bir fikirdi" dedi.
"BEN SAMSUNSPOR BAŞKANIYIM"
Yüksel Yıldırım, sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere ve tuttuğu takımla ilgili tartışmalara da tepki gösterdi.
Yıldırım, "Niye soruyorsun bu soruyu. Kör göze parmak sokar gibi. Ben Samsunspor başkanıyım ve Samsunsporluyum. Çocukluğumda ikinci takımım Galatasaray'dı. Neyi konuşuyoruz. Tüm Türkiye, Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray sevgisi... Ben Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı tutsaydım ne olacaktı, diğerleri de bana sallayacaktı. Sağır mısınız, bilmiyor musunuz. Beni Galatasaray'ı bilmem neyi yaptılar. Yeter artık. Bana adam gibi soru sorun, kapatıp gideceğim açık ve net."" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada kendisi hakkında yalan haberler yapıldığını savunan Yıldırım, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bir düşmanlığı olmadığını söyledi.
"AĞZINI BURNUNU KIRARDIM, KÜÇÜCÜK BOYUYLA..."
Yıldırım, Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe temsilcisi Barış Göktürk'ün kendisine yönelik sert ifadeler kullandığı yönündeki iddiaları da yalanladı.
Samsunspor Başkanı, toplantıda böyle bir olay yaşanmadığını belirterek, "Buna inanıyor musunuz! 18 takımın başkanları ve yardımcıları oradaydı. Bir tanesi çıksın desin ki. Bana laf söyleseydi, gider ağzını burnunu ben kırardım. Küçücük boyuyla bana öyle şey diyebilir mi! Bana orada hiç kimse böyle bir şey söylemedi, söyleyemezdi. Yeter ya. Çok da mütevazı oldum. Bana öyle bir şey demedi. Ertuğrul Doğan çıktı, 'Böyle bir şey yok, ben bu arkadaşı Kulüpler Birliği'nden çıkarıyorum, kolpacı' dedi. Ben şaşırdım." dedi.
"SAMSUNSPOR DA ŞAMPİYON OLACAK"
Yüksel Yıldırım, "Ben Fenerbahçe'ye karşı demeç vermiyorum. Televizyonda insanlar Fenerbahçe soruyor, ben de gördüğümü söylüyorum. Fenerbahçe düşmanlığım yok kardeşim. 500 kere söyledim. Fenerbahçe medyası bana kafayı takmış. Bana bugün yazılar geliyor, paralı trolleri tutmuşlar, Yüksel Yıldırım'a saldırıyorlar. Ben Aziz Başkan'ı aradım, ben aramışım gibi haber yapılmış, özür dilemişim. Arayacaktım ama aramadım yazılanlardan dolayı. Bana terbiyesizlik yapılıyor. Fenerbahçe medyasında bazı doldurulmuş paralı insanlar var. Bu insanlar tavrını düzeltmediği sürece, TV'de bana 'Galatasaraylı mısınız?' deniyor. Böyle salakça sorular sorulduğu sürece bu tartışmalar bitmez. Beşiktaş taraftarı bana kan kusuyor. Sergen Hoca döneminde 'Beşiktaş'ı yenmeye geliyorum' dedim, söylenmedik laf kalmadı. Biz Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u yenersek dünyanın sonu mu. Başakşehir şampiyon oldu, bir daha yapmıyorlar. Biz de şampiyon olacağız, olacağız." ifadelerini kullandı.
"TÜRK FUTBOLU İÇİN TARTIŞTIK"
Yüksel Yıldırım, 3 yıldır Kulüpler Birliği toplantılarına katıldığını ve ilk kez böyle bir tartışma ortamına şahit olduğunu ifade etti.
Samsunspor Başkanı, kişisel tartışmaların Türk futbolunun ortak çıkarlarının önüne geçmemesi gerektiğini belirterek, kulüplerin yabancı oyuncu kuralı konusunda ortak bir çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.
"BENİM MUHATABIM AZİZ BAŞKAN OLUR"
Yüksel Yıldırım, kendisine yöneltilen "Tek muhatabım Aziz Yıldırım dediniz mi?" sorusuna net yanıt verdi.
Yıldırım, "Evet dedim. Biz de Aziz Başkan'ı tanıyoruz. Yüksel Yıldırım'ın muhatabı Aziz Başkan olur abi. Başkaları olamaz. Olacaksa Aziz Başkan'dan yazılı kağıt getirir." dedi.
"BARIŞ BEY BENİM MUHATABIM DEĞİL"
Barış Göktürk'ün kendisinin muhatabı olmadığını belirten Yıldırım, yaşanan süreçte kendisine saygı gösterilmediğini savundu.
Samsunspor Başkanı, "Bana saygı yok. Barış Bey benim muhatabım değil, bu kadar açık ve net." ifadelerini kullandı.
Yıldırım, geçen sezon Fenerbahçe maçının ardından da kendisi üzerinden polemik oluşturulduğunu ileri sürdü.
"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ CAMİALARIYLA PROBLEMİM YOK"
Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe ve Beşiktaş camialarıyla herhangi bir sorunu olmadığını söyledi.
Yıldırım, "Türk futboluna kavgacı geleceksen, Fenerbahçe camiasında kral olacaksan Yüksel Yıldırım'a sallayarak, yazıklar olsun ya. Benim Fenerbahçe, Beşiktaş camialarıyla problemim yok." açıklamasında bulundu.
"KANARYA SEVENLER DERNEĞİ" SÖZLERİNE AÇIKLAMA
Yıldırım, toplantıda kullandığı "Burası Kanarya Sevenler Derneği değil" sözlerine de açıklık getirdi.
Samsunspor Başkanı, bu ifadeyi Fenerbahçe camiasına yönelik söylemediğini belirtti.
Yıldırım, "Orada bir laf etti yine Mahmut Ağabey, ben de 'Burası Kanarya Sevenler Derneği değil' dedim. Boş adamlar, boş konuşanlara 'Burası Kanarya Sevenler Derneği değil' derlerdi. Ben bu sözü iş hayatımda çok konuşuyorum. Bana 'ne yapıyorsun' dediler. Ben 'Fenerbahçe için söylemiyorum' dedim. Boş adamların gidip dernekte oturup lay lay yaptıkları bir yerdi, bunu anlatmak için dedim. Fenerbahçe camiasına öyle bir şey yapacak halim yok." dedi.
"AZİZ AĞABEY BENİM AĞABEYİM"
Aziz Yıldırım ile uzun yıllardır tanıştığını belirten Yüksel Yıldırım, iki isim arasındaki geçmişe dikkat çekti.
Yıldırım, "Aziz Bey ile 10 küsür senedir görüşüyorum. Geçmişte gemilerini yönettim. Denizcilik camiasından, futbol camiasından tanışıyoruz. Kaç sefer Zorlu Center'de yemek yedik, dertleştik, oturduk, konuştuk ortak arkadaşlarımızla gece yarısına kadar. Aziz Ağabey benim ağabeyim ya." ifadelerini kullandı.
Samsunspor Başkanı, sözlerinin Fenerbahçe'ye yönelik bir sataşma olmadığını da belirterek, söylediklerinin arkasında olduğunu ifade etti.
"ANADOLU KULÜPLERİ CAN ÇEKİŞİYOR"
Yüksel Yıldırım, yayın gelirlerinin paylaşımı konusunda daha önce yapılan görüşmeleri hatırlattı.
Yıldırım, "Beşiktaş başkanı kalktı, 'Hasılatın 37'sini eşit bölüşüyorduk, 11'lik kısım şampiyonlara gidiyordu, çoğunlukla Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gidiyordu' dedi. Bunu biz 'adil değil, Anadolu kulüpleri can çekişiyor' dedik. Ali Koç o zaman destekledi, 'Fenerbahçe olarak kendi payımı veriyorum, yeter ki adalet olsun' dedi. Alkışladık. Beşiktaş da tamam dedi. Trabzonspor yapıyorum dedi. Galatasaray 'yok' dedi. Ancak yapıldı. Yüzde 37'lik eşit pay 48'e çıktı. Serdal Adalı başkan 'Gönlüm bu yüzde 11'in Anadolu takımlarına gidiyor ama Kasımpaşa'ya gitmesini istemiyor. Kasımpaşa'nın sahibi zengin milyarder' dedi. Döndü beni gösterdi 'Samsunspor şirket, o da zengin adam, bunlara niye veriliyor, derneklere verilsin' dedi. Ben de bunu duyunca içlendim. Beşiktaş halka açık değil mi, anonim şirket değil mi, Fenerbahçe, Galatasaray değil mi! Herkesin şirketi var. Kalkıp böyle bir şey dedi, kızdım. Ben de 'Burada 180 milyonun yüzde 11'i 20 milyon, bölsen 18'e 1.1 milyon. Anadolu takımının 1 milyonuna mı kaldın Beşiktaş olarak' dedim. Bu bana koydu. 'Bu parayı almamı istemiyorsanız, açık söyleyeyim devletten arazi, yardım almanızı istemiyorum, biz arazi alamıyoruz' dedim. Beşiktaş, bugün Dikilitaş'taki araziyi şey yapacak, veriyor, parasını alacak, transferde kullanacak, borç kapatma da yapmayacak. Biz de bunları medyadan öğreniyoruz hep."" ifadelerini kullandı.
"ALİ KOÇ DESTEKLEDİ"
Samsunspor Başkanı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu süreçte adalet vurgusuna destek verdiğini söyledi.
Yıldırım, "Ali Koç o zaman destekledi, 'Fenerbahçe olarak kendi payımı veriyorum, yeter ki adalet olsun' dedi. Alkışladık. Beşiktaş da tamam dedi. Trabzonspor yapıyorum dedi. Galatasaray 'yok' dedi. Ancak yapıldı. Yüzde 37'lik eşit pay 48'e çıktı." dedi.
SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİNE TEPKİ
Yüksel Yıldırım, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bazı kulüplerle ilgili sözlerinin kendisini rahatsız ettiğini belirtti.
Yıldırım, "Serdal Adalı başkan 'Gönlüm bu yüzde 11'in Anadolu takımlarına gidiyor ama Kasımpaşa'ya gitmesini istemiyor. Kasımpaşa'nın sahibi zengin milyarder' dedi. Döndü beni gösterdi 'Samsunspor şirket, o da zengin adam, bunlara niye veriliyor, derneklere verilsin' dedi." açıklamasında bulundu.
"ANADOLU TAKIMININ 1 MİLYONUNA MI KALDIN?"
Bu sözler üzerine tepki gösterdiğini söyleyen Yıldırım, Beşiktaş'ın da şirket yapısına sahip olduğunu ifade etti.
Yıldırım, "Ben de bunu duyunca içlendim. Beşiktaş halka açık değil mi, anonim şirket değil mi, Fenerbahçe, Galatasaray değil mi! Herkesin şirketi var. Kalkıp böyle bir şey dedi, kızdım. Ben de 'Burada 180 milyonun yüzde 11'i 20 milyon, bölsen 18'e 1.1 milyon. Anadolu takımının 1 milyonuna mı kaldın Beşiktaş olarak' dedim." ifadelerini kullandı.
"BU BANA KOYDU"
Yüksel Yıldırım, Anadolu kulüplerinin gelirlerinin tartışılmasına karşı çıktı.
Samsunspor Başkanı, "Bu bana koydu. 'Bu parayı almamı istemiyorsanız, açık söyleyeyim devletten arazi, yardım almanızı istemiyorum, biz arazi alamıyoruz' dedim." açıklamasında bulundu.
"BİZ BUNLARI MEDYADAN ÖĞRENİYORUZ"
Yıldırım, büyük kulüplerin arazi ve gelir kaynakları konusunda avantajlı olduğunu savundu.
Yüksel Yıldırım, "Beşiktaş, bugün Dikilitaş'taki araziyi şey yapacak, veriyor, parasını alacak, transferde kullanacak, borç kapatma da yapmayacak. Biz de bunları medyadan öğreniyoruz hep." dedi
"NURİ ASAN TESİSİMİZ VAR, PIRIL PIRIL"
Yüksel Yıldırım, Samsun'daki Nuri Asan Tesisleri'nin kulüp için önemli olduğunu belirtti.
Yıldırım, "Samsun'da Nuri Asan Tesisimiz var, pırıl pırıl. 40 senedir bize verilmiş, bu kazadan sonra. Turgut Özal zamanında verilmiş. Bugün belediye beni oradan çıkarmaya çalışıyor, kavga ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"BEN GİTMEM DİYORUM"
Belediyenin mevcut alanı park yapmak istediğini söyleyen Yıldırım, Samsunspor'a şehir merkezinden uzak bir yer gösterildiğini dile getirdi.
Samsunspor Başkanı, "Niye? 'Orayı park yapacağım' diyor, beni Samsun'un merkezinden 20-30 km ötesinde yer gösteriyor. Oradan Samsun Stadyumu'na gitmek için 50-60 km yol gideceğim. Trafikte 2-3 saat demek. Ben gitmem diyorum, belediye ile Samsunspor arasında bir kavgaya dönmek üzere." dedi.
"PARA İSTEMİYORUM"
Yüksel Yıldırım, konuya ilişkin Cumhurbaşkanından randevu istediğini ancak randevu alamadığını söyledi.
Yıldırım, "Cumhurbaşkanından randevu istedim, vermiyorlar. Para da istemiyorum, öyle bir talebim yok." açıklamasında bulundu.
"ANADOLU TAKIMLARINA HOŞ GÖRÜNÜZ OLACAK"
Samsunspor Başkanı, Türk futbolunda adalet vurgusu yaparak Anadolu kulüplerine de destek verilmesi gerektiğini söyledi.
Yıldırım, "Futbolda adalet istiyorsanız 4 büyükler olarak, ya Anadolu takımlarına hoş görünüz olacak. Ali Koç, başkanlık döneminde Maltepe'de yer aldı, Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Trabzonspor, Kartal ve Göktürk'te aldı. Galatasaray tesis yaptı. Verilmesin demiyorum, hepsine verilsin." ifadelerini kullandı.
"KOSKOCA ANTALYA"
Yüksel Yıldırım, kulüp başkanlarının ekonomik gücü üzerinden yapılan yorumlara da tepki gösterdi.
Yıldırım, "Bir başkan çıkıp 'Samsunspor başkanı zengin, Kasımpaşa başkanı zengin' diyor. Antalyaspor'da bak 4 başkan değişti, sonra küme düştü. Yazık günah, içim parçalandı, koskoca Antalya." dedi.
"İLK TOPLANTIDA KAVGA ÇIKTI!"
"Siz 'Ligin 3. haftasında Fenerbahçe olur da geride kalırsa, Aziz Yıldırım 1 yıllığına gelmiş, ortalığı yakar yıkar, ne TFF ne MHK, Türk futbolu yok olur gider' dediniz mi?"
"Evet dedim. Kulüpler Birliği ilk toplantısında kavga çıktı. Kim tarafından, Fenerbahçe'nin yeni yönetiminden. İlk etapta 'Sen yenisin', 'Sus konuşma', 'Dinle' böyle ukala tavırlarla gelince şaşırdık, herkes birbirine bakıyor. Ben de ister istemez tepki koydum, tartışma çıktı. '3 senedir biz buradayız böyle bir kavga hiç olmamıştı' dedim. Maç sonrasın Acun Ilıcalı 'yapı yapı' diyordu, Ali Koç veya Fenerbahçe yönetiminden insanlar konuştular falan ama 'daha ilk tanışmadan bu kavga oluyorsa Allah yardımcımız olsun. Sezon başlar, kazara hakemler Fenerbahçe aleyhine düdük çalarsa, Galatasaray için çalınmazsa eyvah. Bu sezon bol bol Barış Bey ve Mahmut Bey'i televizyonlarda görürüz, kavgalar çıkar, saldırılar çıkar, bu sene daha kötü olur.' dedim. 1 senelik yönetim, şampiyon olsalar da olmasalar da seçimler olacak. Onun için onların tek hedefi şampiyonluk, başka hedefi yok. Fenerbahçe bu sene şampiyon olursa problem yok, olmazsa inanılmaz kavga olur. Bunu söylemek istedim."
Yabancı oyuncu kuralı hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, kulüplerin mevcut 10+4 sistemine karşı olduğunu söyledi.
Lider Haber'e konuşan Yıldırım, "18 kulübün hepsi 10+4'ü kabul etmediğimiz konusunda hemfikir oldu. 10+4'e herkes karşı. Çoğunluk sayının artırılmasını istedi. 'Limit kalksın, niye limit var' dediler. Bu kural Kuran-ı Kerim ayeti değil ki. O gün doğruydu, bugün 10+4 yanlış." ifadelerini kullandı.
Samsunspor Başkanı, kulüplerin 12+2 ve 12+5 formüllerini değerlendirdiğini belirterek, TFF'nin de bu konuda adım atabileceğini aktardı.
"TFF GEREKENİ YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR"
Yıldırım, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştüğünü de söyledi.
Yıldırım, "Kulüpler Birliği uzun süredir toplanmamıştı. Sezonun ilk toplantısıydı. Trafikte kaldım biraz, 15 dakika geç geldim. İçeri girerken kapı ağzında Abdullah Kavukcu ve Dursun Özbek ayağa kalktı, sarıldılar, yerime geçtim oturdum. Dinledim. Onlar başlamıştı. Konular tek tek gidiyordu, kuralları konuştuk, MHK'yi konuştuk, yabancı oyuncu sayısı konuştuk, vergiler üzerine konuştuk, TV yayın haklarını konuştuk, yeni ihaleyi konuştuk. Genellikle o tür şeyleri konuştuk. Yeni kuralları konuştuk falan. Sonra da dağıldık. Konudan konuya geçerken olmaması gereken şey oldu, üzüldüm. Niye üzüldüm? 18 tane kulübün temsilen başkan veya başkan yardımcısı vardı, hepsi oradaydı, hepsinin gözü önünde oldu. Olanlar açık ve net. Aziz Yıldırım yerine Barış Göktürk ve Mahmut Uslu vardı. Trabzonspor 3, Beşiktaş 2 kişiydi. 25 kişi filan vardık orada. 3 senedir katılıyorum, böyle bir tartışma ilk defa oldu Kulüpler Birliği'nde. Üzücü olan o. Ali Başkan döneminde mesela Dursun Başkan ile tartışma olmuştu, araya girmişik. Gayet güzel şeyler oluyordu. Tartışıyorduk ama böyle şahsi bir şey olmamıştı. Hayatımda ilk defa Mahmut Uslu Bey ile ve Barış ile orada ellerini bile sıkamadım geç geldiğim için, tebrik edemedim. Benim taraftakileri sıkabildim, karşı tarafı sıkamadım. Hatırlamıyorum ne oldu, konuşmalar sırasında bir şey oldu. Mahmut Ağabey oradan 'Bırak, sen mimlisin, mimlenmişsin' dedi. Ben şaşırdım. Belirli süre sonra konu açıldı, ben tepkili bir şekilde TFF ve MHK üzerinde konuşurken, en ters ve en sert konuşan insan oldum. Kimse bunu söylemiyor. Herkes Barış Bey ile tartışmamı söylüyor, saçmasapan bir şey. En can alıcı nokta, 'Kardeşim bizim oylarımız fazla, 8'er oyumuz var, etki ettiğimiz kulüpler var, biz bizi yönetecek kurumu seçiyoruz, bu kurum bizimle iş birliği içinde olacağına farklı bir kimliğe bürünüyor. Biz de karşı gibi oluyoruz. Milyar dolarlık bir sektör. Herkes borç içinde, herkes can çekişiyor. Ortak noktasımız Türk futboluyken adamlara biz yalvarıyoruz. Fenerbahçe ayrı gidiyor yalvarıyor, Galatasaray ayrı gidiyor yalvarıyor, Beşiktaş ayrı gidiyor, Trabzon ayrı gidiyor. Anadolu takımlarından giden var yok bilemiyorum. Dört büyükleri medyadan duyuyorum. Bu kadar talep gidiyor, TFFF kimseyi takmıyor. TFF'ye birlikte gidelim, tek gidince olmuyor. Tavrımızı koyacağız, kardeşim sizi buraya biz getirdik. Amacımız Türk futbolunun değerini artırmak. Bunlar varkan 10+4 istemiyoruz, biz söyledik, siz kabul ettiniz diyorlar. Bu Kuran-ı Kerim değil ki. O gün doğruydu, bugün 10+4 yanlış. Ya bizi destekleyecek bunlar. Biz isteyeceğiz yapacaklar, bitti bu. 18 kulübün hepsi 10+4'ü kabul etmediğimizi hemfikir olduk. 10+4'e herkes karşı. Çoğunluk sayının artırılmasını istedi. Dediler ki 'limit kalksın, niye limit var' dediler. Mahmut Uslu orada çok güzel bir şey söyledi, takdir ettim. İnsanların yüzüne harika diyemiyorsun, tartışma yarattılar orada. 'Ben hangi ülkeye, hangi dünya futboluna Türkiye'de hizmet edeceğim, genç yabancıları alıp yetiştireceğim, adam çekecek, biz yetiştirici olacağız.' dedi. Artı dört olmasın dedi. Çok güzel bir fikirdi bu. Konuşamadık orada. Limit kaldırılsın teklifine bazı Anadolu kulüpleri karşı çıktı. Ara çok açılır, mücadele edemeyiz dediler. Kocaelispor Başkanı Recep Bey de güzel konuştu. 'Limit olsun ama limit kulüpleri ne üzsün ne sıkıntıya soksun.' dedi. Büyük kulüplerin, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dışarıya verdiği kiralık oyuncular vardı. Bunları gönderirken para verip göndeceksin, alırken zaten manyak bir para verdiler. Şimdi yer açacak, yeni gelen hoca istemiyorum diyecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin hocası olsam ben, Trabzonspor ve Galatasaray'ın hocaları eski diye söylüyorum. Eli kolu bağlı yeni hocaların, 10 tane adam ne Fenerbahçe'yi ne Beşiktaş'ı şampiyon yapar. Onlar da biliyor, sayının değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Orada 'Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, ön eleme oynamayacak. Galatasaray, 4 yabancıyı belki kupada oynatır belki ligde.' dedim. Yazık, ülke puanı yukarı gitmiyor. Biz ve Göztepe gidemiyor. Samsunspor, 5 yılda toplanan puanı 1 yılda topladı Avrupa'da. Avrupa'yı çok istiyorduk, başarılı olacağımıza inanıyorduk. Avrupa'da 8-9'uncu takım gidiyor. ." açıklamasında bulundu.
MAHMUT USLU'NUN SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Yıldırım, toplantıda Fenerbahçe temsilcisi Mahmut Uslu'nun yabancı oyuncu kuralıyla ilgili değerlendirmesini de olumlu bulduğunu belirtti.
Samsunspor Başkanı, "Mahmut Ağabey orada çok güzel bir şey söyledi: 'Ben hangi ülkeye, hangi dünya futboluna Türkiye'de hizmet edeceğim, genç yabancıları alıp yetiştireceğim, adam çekecek, biz yetiştirici olacağız' dedi. Artı dört olmasın dedi, çok güzel bir fikirdi" dedi.
"BEN SAMSUNSPOR BAŞKANIYIM"
Yüksel Yıldırım, sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere ve tuttuğu takımla ilgili tartışmalara da tepki gösterdi.
Yıldırım, "Niye soruyorsun bu soruyu. Kör göze parmak sokar gibi. Ben Samsunspor başkanıyım ve Samsunsporluyum. Çocukluğumda ikinci takımım Galatasaray'dı. Neyi konuşuyoruz. Tüm Türkiye, Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray sevgisi... Ben Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı tutsaydım ne olacaktı, diğerleri de bana sallayacaktı. Sağır mısınız, bilmiyor musunuz. Beni Galatasaray'ı bilmem neyi yaptılar. Yeter artık. Bana adam gibi soru sorun, kapatıp gideceğim açık ve net."" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada kendisi hakkında yalan haberler yapıldığını savunan Yıldırım, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bir düşmanlığı olmadığını söyledi.
"AĞZINI BURNUNU KIRARDIM, KÜÇÜCÜK BOYUYLA..."
Yıldırım, Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe temsilcisi Barış Göktürk'ün kendisine yönelik sert ifadeler kullandığı yönündeki iddiaları da yalanladı.
Samsunspor Başkanı, toplantıda böyle bir olay yaşanmadığını belirterek, "Buna inanıyor musunuz! 18 takımın başkanları ve yardımcıları oradaydı. Bir tanesi çıksın desin ki. Bana laf söyleseydi, gider ağzını burnunu ben kırardım. Küçücük boyuyla bana öyle şey diyebilir mi! Bana orada hiç kimse böyle bir şey söylemedi, söyleyemezdi. Yeter ya. Çok da mütevazı oldum. Bana öyle bir şey demedi. Ertuğrul Doğan çıktı, 'Böyle bir şey yok, ben bu arkadaşı Kulüpler Birliği'nden çıkarıyorum, kolpacı' dedi. Ben şaşırdım." dedi.
"SAMSUNSPOR DA ŞAMPİYON OLACAK"
Yüksel Yıldırım, "Ben Fenerbahçe'ye karşı demeç vermiyorum. Televizyonda insanlar Fenerbahçe soruyor, ben de gördüğümü söylüyorum. Fenerbahçe düşmanlığım yok kardeşim. 500 kere söyledim. Fenerbahçe medyası bana kafayı takmış. Bana bugün yazılar geliyor, paralı trolleri tutmuşlar, Yüksel Yıldırım'a saldırıyorlar. Ben Aziz Başkan'ı aradım, ben aramışım gibi haber yapılmış, özür dilemişim. Arayacaktım ama aramadım yazılanlardan dolayı. Bana terbiyesizlik yapılıyor. Fenerbahçe medyasında bazı doldurulmuş paralı insanlar var. Bu insanlar tavrını düzeltmediği sürece, TV'de bana 'Galatasaraylı mısınız?' deniyor. Böyle salakça sorular sorulduğu sürece bu tartışmalar bitmez. Beşiktaş taraftarı bana kan kusuyor. Sergen Hoca döneminde 'Beşiktaş'ı yenmeye geliyorum' dedim, söylenmedik laf kalmadı. Biz Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u yenersek dünyanın sonu mu. Başakşehir şampiyon oldu, bir daha yapmıyorlar. Biz de şampiyon olacağız, olacağız." ifadelerini kullandı.
"TÜRK FUTBOLU İÇİN TARTIŞTIK"
Yüksel Yıldırım, 3 yıldır Kulüpler Birliği toplantılarına katıldığını ve ilk kez böyle bir tartışma ortamına şahit olduğunu ifade etti.
Samsunspor Başkanı, kişisel tartışmaların Türk futbolunun ortak çıkarlarının önüne geçmemesi gerektiğini belirterek, kulüplerin yabancı oyuncu kuralı konusunda ortak bir çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.
"BENİM MUHATABIM AZİZ BAŞKAN OLUR"
Yüksel Yıldırım, kendisine yöneltilen "Tek muhatabım Aziz Yıldırım dediniz mi?" sorusuna net yanıt verdi.
Yıldırım, "Evet dedim. Biz de Aziz Başkan'ı tanıyoruz. Yüksel Yıldırım'ın muhatabı Aziz Başkan olur abi. Başkaları olamaz. Olacaksa Aziz Başkan'dan yazılı kağıt getirir." dedi.
"BARIŞ BEY BENİM MUHATABIM DEĞİL"
Barış Göktürk'ün kendisinin muhatabı olmadığını belirten Yıldırım, yaşanan süreçte kendisine saygı gösterilmediğini savundu.
Samsunspor Başkanı, "Bana saygı yok. Barış Bey benim muhatabım değil, bu kadar açık ve net." ifadelerini kullandı.
Yıldırım, geçen sezon Fenerbahçe maçının ardından da kendisi üzerinden polemik oluşturulduğunu ileri sürdü.
"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ CAMİALARIYLA PROBLEMİM YOK"
Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe ve Beşiktaş camialarıyla herhangi bir sorunu olmadığını söyledi.
Yıldırım, "Türk futboluna kavgacı geleceksen, Fenerbahçe camiasında kral olacaksan Yüksel Yıldırım'a sallayarak, yazıklar olsun ya. Benim Fenerbahçe, Beşiktaş camialarıyla problemim yok." açıklamasında bulundu.
"KANARYA SEVENLER DERNEĞİ" SÖZLERİNE AÇIKLAMA
Yıldırım, toplantıda kullandığı "Burası Kanarya Sevenler Derneği değil" sözlerine de açıklık getirdi.
Samsunspor Başkanı, bu ifadeyi Fenerbahçe camiasına yönelik söylemediğini belirtti.
Yıldırım, "Orada bir laf etti yine Mahmut Ağabey, ben de 'Burası Kanarya Sevenler Derneği değil' dedim. Boş adamlar, boş konuşanlara 'Burası Kanarya Sevenler Derneği değil' derlerdi. Ben bu sözü iş hayatımda çok konuşuyorum. Bana 'ne yapıyorsun' dediler. Ben 'Fenerbahçe için söylemiyorum' dedim. Boş adamların gidip dernekte oturup lay lay yaptıkları bir yerdi, bunu anlatmak için dedim. Fenerbahçe camiasına öyle bir şey yapacak halim yok." dedi.
"AZİZ AĞABEY BENİM AĞABEYİM"
Aziz Yıldırım ile uzun yıllardır tanıştığını belirten Yüksel Yıldırım, iki isim arasındaki geçmişe dikkat çekti.
Yıldırım, "Aziz Bey ile 10 küsür senedir görüşüyorum. Geçmişte gemilerini yönettim. Denizcilik camiasından, futbol camiasından tanışıyoruz. Kaç sefer Zorlu Center'de yemek yedik, dertleştik, oturduk, konuştuk ortak arkadaşlarımızla gece yarısına kadar. Aziz Ağabey benim ağabeyim ya." ifadelerini kullandı.
Samsunspor Başkanı, sözlerinin Fenerbahçe'ye yönelik bir sataşma olmadığını da belirterek, söylediklerinin arkasında olduğunu ifade etti.
"ANADOLU KULÜPLERİ CAN ÇEKİŞİYOR"
Yüksel Yıldırım, yayın gelirlerinin paylaşımı konusunda daha önce yapılan görüşmeleri hatırlattı.
Yıldırım, "Beşiktaş başkanı kalktı, 'Hasılatın 37'sini eşit bölüşüyorduk, 11'lik kısım şampiyonlara gidiyordu, çoğunlukla Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gidiyordu' dedi. Bunu biz 'adil değil, Anadolu kulüpleri can çekişiyor' dedik. Ali Koç o zaman destekledi, 'Fenerbahçe olarak kendi payımı veriyorum, yeter ki adalet olsun' dedi. Alkışladık. Beşiktaş da tamam dedi. Trabzonspor yapıyorum dedi. Galatasaray 'yok' dedi. Ancak yapıldı. Yüzde 37'lik eşit pay 48'e çıktı. Serdal Adalı başkan 'Gönlüm bu yüzde 11'in Anadolu takımlarına gidiyor ama Kasımpaşa'ya gitmesini istemiyor. Kasımpaşa'nın sahibi zengin milyarder' dedi. Döndü beni gösterdi 'Samsunspor şirket, o da zengin adam, bunlara niye veriliyor, derneklere verilsin' dedi. Ben de bunu duyunca içlendim. Beşiktaş halka açık değil mi, anonim şirket değil mi, Fenerbahçe, Galatasaray değil mi! Herkesin şirketi var. Kalkıp böyle bir şey dedi, kızdım. Ben de 'Burada 180 milyonun yüzde 11'i 20 milyon, bölsen 18'e 1.1 milyon. Anadolu takımının 1 milyonuna mı kaldın Beşiktaş olarak' dedim. Bu bana koydu. 'Bu parayı almamı istemiyorsanız, açık söyleyeyim devletten arazi, yardım almanızı istemiyorum, biz arazi alamıyoruz' dedim. Beşiktaş, bugün Dikilitaş'taki araziyi şey yapacak, veriyor, parasını alacak, transferde kullanacak, borç kapatma da yapmayacak. Biz de bunları medyadan öğreniyoruz hep."" ifadelerini kullandı.
"ALİ KOÇ DESTEKLEDİ"
Samsunspor Başkanı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu süreçte adalet vurgusuna destek verdiğini söyledi.
Yıldırım, "Ali Koç o zaman destekledi, 'Fenerbahçe olarak kendi payımı veriyorum, yeter ki adalet olsun' dedi. Alkışladık. Beşiktaş da tamam dedi. Trabzonspor yapıyorum dedi. Galatasaray 'yok' dedi. Ancak yapıldı. Yüzde 37'lik eşit pay 48'e çıktı." dedi.
SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİNE TEPKİ
Yüksel Yıldırım, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bazı kulüplerle ilgili sözlerinin kendisini rahatsız ettiğini belirtti.
Yıldırım, "Serdal Adalı başkan 'Gönlüm bu yüzde 11'in Anadolu takımlarına gidiyor ama Kasımpaşa'ya gitmesini istemiyor. Kasımpaşa'nın sahibi zengin milyarder' dedi. Döndü beni gösterdi 'Samsunspor şirket, o da zengin adam, bunlara niye veriliyor, derneklere verilsin' dedi." açıklamasında bulundu.
"ANADOLU TAKIMININ 1 MİLYONUNA MI KALDIN?"
Bu sözler üzerine tepki gösterdiğini söyleyen Yıldırım, Beşiktaş'ın da şirket yapısına sahip olduğunu ifade etti.
Yıldırım, "Ben de bunu duyunca içlendim. Beşiktaş halka açık değil mi, anonim şirket değil mi, Fenerbahçe, Galatasaray değil mi! Herkesin şirketi var. Kalkıp böyle bir şey dedi, kızdım. Ben de 'Burada 180 milyonun yüzde 11'i 20 milyon, bölsen 18'e 1.1 milyon. Anadolu takımının 1 milyonuna mı kaldın Beşiktaş olarak' dedim." ifadelerini kullandı.
"BU BANA KOYDU"
Yüksel Yıldırım, Anadolu kulüplerinin gelirlerinin tartışılmasına karşı çıktı.
Samsunspor Başkanı, "Bu bana koydu. 'Bu parayı almamı istemiyorsanız, açık söyleyeyim devletten arazi, yardım almanızı istemiyorum, biz arazi alamıyoruz' dedim." açıklamasında bulundu.
"BİZ BUNLARI MEDYADAN ÖĞRENİYORUZ"
Yıldırım, büyük kulüplerin arazi ve gelir kaynakları konusunda avantajlı olduğunu savundu.
Yüksel Yıldırım, "Beşiktaş, bugün Dikilitaş'taki araziyi şey yapacak, veriyor, parasını alacak, transferde kullanacak, borç kapatma da yapmayacak. Biz de bunları medyadan öğreniyoruz hep." dedi
"NURİ ASAN TESİSİMİZ VAR, PIRIL PIRIL"
Yüksel Yıldırım, Samsun'daki Nuri Asan Tesisleri'nin kulüp için önemli olduğunu belirtti.
Yıldırım, "Samsun'da Nuri Asan Tesisimiz var, pırıl pırıl. 40 senedir bize verilmiş, bu kazadan sonra. Turgut Özal zamanında verilmiş. Bugün belediye beni oradan çıkarmaya çalışıyor, kavga ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"BEN GİTMEM DİYORUM"
Belediyenin mevcut alanı park yapmak istediğini söyleyen Yıldırım, Samsunspor'a şehir merkezinden uzak bir yer gösterildiğini dile getirdi.
Samsunspor Başkanı, "Niye? 'Orayı park yapacağım' diyor, beni Samsun'un merkezinden 20-30 km ötesinde yer gösteriyor. Oradan Samsun Stadyumu'na gitmek için 50-60 km yol gideceğim. Trafikte 2-3 saat demek. Ben gitmem diyorum, belediye ile Samsunspor arasında bir kavgaya dönmek üzere." dedi.
"PARA İSTEMİYORUM"
Yüksel Yıldırım, konuya ilişkin Cumhurbaşkanından randevu istediğini ancak randevu alamadığını söyledi.
Yıldırım, "Cumhurbaşkanından randevu istedim, vermiyorlar. Para da istemiyorum, öyle bir talebim yok." açıklamasında bulundu.
"ANADOLU TAKIMLARINA HOŞ GÖRÜNÜZ OLACAK"
Samsunspor Başkanı, Türk futbolunda adalet vurgusu yaparak Anadolu kulüplerine de destek verilmesi gerektiğini söyledi.
Yıldırım, "Futbolda adalet istiyorsanız 4 büyükler olarak, ya Anadolu takımlarına hoş görünüz olacak. Ali Koç, başkanlık döneminde Maltepe'de yer aldı, Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Trabzonspor, Kartal ve Göktürk'te aldı. Galatasaray tesis yaptı. Verilmesin demiyorum, hepsine verilsin." ifadelerini kullandı.
"KOSKOCA ANTALYA"
Yüksel Yıldırım, kulüp başkanlarının ekonomik gücü üzerinden yapılan yorumlara da tepki gösterdi.
Yıldırım, "Bir başkan çıkıp 'Samsunspor başkanı zengin, Kasımpaşa başkanı zengin' diyor. Antalyaspor'da bak 4 başkan değişti, sonra küme düştü. Yazık günah, içim parçalandı, koskoca Antalya." dedi.
"İLK TOPLANTIDA KAVGA ÇIKTI!"
"Siz 'Ligin 3. haftasında Fenerbahçe olur da geride kalırsa, Aziz Yıldırım 1 yıllığına gelmiş, ortalığı yakar yıkar, ne TFF ne MHK, Türk futbolu yok olur gider' dediniz mi?"
"Evet dedim. Kulüpler Birliği ilk toplantısında kavga çıktı. Kim tarafından, Fenerbahçe'nin yeni yönetiminden. İlk etapta 'Sen yenisin', 'Sus konuşma', 'Dinle' böyle ukala tavırlarla gelince şaşırdık, herkes birbirine bakıyor. Ben de ister istemez tepki koydum, tartışma çıktı. '3 senedir biz buradayız böyle bir kavga hiç olmamıştı' dedim. Maç sonrasın Acun Ilıcalı 'yapı yapı' diyordu, Ali Koç veya Fenerbahçe yönetiminden insanlar konuştular falan ama 'daha ilk tanışmadan bu kavga oluyorsa Allah yardımcımız olsun. Sezon başlar, kazara hakemler Fenerbahçe aleyhine düdük çalarsa, Galatasaray için çalınmazsa eyvah. Bu sezon bol bol Barış Bey ve Mahmut Bey'i televizyonlarda görürüz, kavgalar çıkar, saldırılar çıkar, bu sene daha kötü olur.' dedim. 1 senelik yönetim, şampiyon olsalar da olmasalar da seçimler olacak. Onun için onların tek hedefi şampiyonluk, başka hedefi yok. Fenerbahçe bu sene şampiyon olursa problem yok, olmazsa inanılmaz kavga olur. Bunu söylemek istedim."