28 Haziran
Güney Afrika-Kanada
22:00
28 Haziran
Broendby IF-Hvidovre
8-1
28 Haziran
Fredrikstad-Elfsborg
15:00
28 Haziran
Sarpsborg 08-Rosenborg
16:00
28 Haziran
Molde-Bodo/Glimt
16:30

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Hollanda yarışını tamamlayamadı

Deniz Öncü, Moto2 Hollanda Grand Prix'sinde 17. turda kaza yaparak yarışı tamamlayamadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 15:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Hollanda yarışını tamamlayamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 10. ayağını tamamlayamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Drenthe bölgesindeki 4,5 kilometrelik TT Assen Pisti'ndeki yarış, 22 tur üzerinden yapıldı.

ELF Marc VDS takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 19. cepten başladığı yarışın 17. turunda yaptığı kazanın ardından yarış dışı kaldı.

Kolombiyalı sürücü David Alonso yarışın son metrelerinde İspanyol Manuel Gonzalez'i geçerek birinci oldu. Avustralyalı pilot Senna Agius ise üçüncü sırada yer aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.