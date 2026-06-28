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Greenwood transferinde yeni perde!

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için yeniden harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Marsilya ile görüşmelerini sürdürürken oyuncu cephesinde ise engel bulunmadığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 09:16
Haber: Fanatik
Greenwood transferinde yeni perde!
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi taraftarı heyecanlandıracak bir yıldız transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen Mason Greenwood transferinde yeniden devreye girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FENERBAHÇE YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde kadroya katmayı vadettiği isimlerden biri olan Mason Greenwood için yeniden girişimlere başlandı.

Daha önce yüksek maliyet nedeniyle beklemeye alınan transferde şartların değişmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin yeniden masaya oturduğu belirtildi.

OYUNCU TARAFINDA SORUN YOK

Mason Greenwood, maaş beklentisinde indirime gitti. Sarı-lacivertli yönetimin geçtiğimiz hafta oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği ve taraflar arasında anlaşma zemini oluştuğu ifade edildi.

MARSİLYA İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Marsilya'nın Roma ile anlaşma sağlayamamasının ardından Fenerbahçe'nin transfer için yeniden devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin ilk etapta 30 milyon euroluk teklif sunduğu, bonservis bedelini yükseltmeye de hazır olduğu aktarıldı.

GÖZLER RESMİ GÖRÜŞMELERDE

Fenerbahçe yönetiminin hafta içerisinde Fransız kulübüyle temaslarını hızlandırması beklenirken, Greenwood transferindeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

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