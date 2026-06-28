Roberto Martinez: 'Dünya Kupası'nı Jota için kazanmak istiyoruz'

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya ile 0-0 berabere kaldıkları maçta 90 dakika sahada kalan Cristiano Ronaldo'ya destek verdi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Grupta ikinci sırayı alarak son 32 turuna yükselen Portekiz'de, 41 yaşındaki Ronaldo'nun turnuvada şu ana kadar tüm maçlarda 90 dakika sahada kalması eleştirilere neden oldu. Arjantin'de Lionel Messi'nin son grup maçına yedek başlaması, Norveç'te ise Erling Haaland'ın dinlendirilmesinin ardından Ronaldo'nun süreleri gündeme geldi.
Martinez, oyuncuların sürelerini başka takımlardaki futbolcularla kıyaslayarak belirlemediklerini vurgulayarak, "Bunu yapmak oldukça çocukça ve profesyonellikten uzak olurdu. Maç sırasında oyunculardan gelen tüm verileri canlı olarak takip ediyoruz. Sahadaki farklı bölgelerin farklı ihtiyaçları var ve bunu en ince ayrıntısına kadar izliyoruz." dedi.
Ronaldo'nun fiziksel ya da mental açıdan herhangi bir sorun yaşamadığını belirten Martinez, "Cristiano doğru zamanda doğru yerde olmaya alışık bir oyuncu. Bu daha çok mental olarak güçlü kalmak ve pozisyon disiplinini korumakla ilgili. Bugünkü maçta 90 dakika oynamasıyla ilgili fiziksel ya da mental bir sorun yoktu. Belki bir sonraki maçta değişiklik yapmamız gerekebilir ama bu her oyuncu için geçerli." ifadelerini kullandı.
Portekiz, son 32 turunda perşembe günü Hırvatistan ile karşılaşacak. Bu mücadele, hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın ölüm yıl dönümünden bir gün önce oynanacak olması nedeniyle de özel bir anlam taşıyor.
Kolombiya maçı öncesinde Portekiz milli marşının ardından stadyum ekranlarına Jota'nın görüntüsü yansıtılırken, Martinez de yıldız futbolcunun anısının takım için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.
Martinez, "Diogo Jota'yı onurlandırmamız gerekiyor. Bu takımda başladığımız her şey onunla başladı. Nations League'i onunla kazandık. Dünya Kupası'nı onun için kazanmak istiyoruz. Bu maç, Diogo Jota'nın maçı olacak." diye konuştu.
2026 Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük organizasyonu olmaya hazırlanırken, bu sayfa kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri tek noktada sunmayı hedeflemektedir. Turnuvaya dair en çok aranan başlıklar arasında yer alan 2026 Dünya Kupası gruplar, 2026 Dünya Kupası fikstür ve 2026 Dünya Kupası maç programı gibi temel içerikler, düzenli olarak güncellenmekte ve detaylandırılmaktadır.
Turnuvayı izlemek ve yayın bilgilerine ulaşmak isteyen kullanıcılar için dünya kupası hangi kanalda, dünya kupası tv programı ve dünya kupası kaçta gibi sorulara yanıt veren içerikler de bu sayfada yer almaktadır. Türkiye özelinde ise dünya kupası Türkiye, milli takım fikstür ve milli takım son dakika haberleri gibi başlıklar altında, milli takımın turnuvadaki durumu ve tüm gelişmeler detaylı şekilde sunulmaktadır.
Bu mikro sayfa, yalnızca bir fikstür veya skor platformu olmanın ötesinde, kapsamlı bir Dünya Kupası rehberi olarak yapılandırılmıştır. Kullanıcılar burada 2026 Dünya Kupası gruplar, 2026 Dünya Kupası maç programı ve 2026 Dünya Kupası fikstür bilgilerine ulaşırken, aynı zamanda dünya kupası maçları, dünya kupası sonuçlar, dünya kupası canlı ve dünya kupası canlı sonuçlar gibi içerikleri tek bir akışta takip edebilir.
2026 Dünya Kupası sürecinde kullanıcı davranışları yalnızca maç takibi ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda detaylı içerik tüketimi ve anlık bilgi ihtiyacı ile şekillenmektedir. Bu nedenle sayfada dünya kupası canlı, dünya kupası canlı sonuçlar ve dünya kupası maçları akışı sürekli güncellenerek kullanıcıların gerçek zamanlı veri ihtiyacı karşılanmaktadır.
Aynı zamanda turnuvayı yakından takip eden kullanıcılar için 2026 Dünya Kupası fikstür, 2026 Dünya Kupası maç programı ve 2026 Dünya Kupası gruplar bilgileri, sade ve erişilebilir bir yapı ile sunulmaktadır. Kullanıcılar bu sayfada dünya kupası hangi kanalda, dünya kupası tv programı ve dünya kupası kaçta gibi yayın odaklı aramalarına yanıt bulurken, 2026 Dünya Kupası izle ve dünya kupası canlı içerikleri ile maçları izleme süreçlerini de kolaylaştırmaktadır.