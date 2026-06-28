Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Roberto Martinez: "Dünya Kupası'nı Jota için kazanmak istiyoruz"

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Dünya Kupası'nda Kolombiya ile oynanan maçın ardından konuştu.

calendar 28 Haziran 2026 11:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Roberto Martinez: 'Dünya Kupası'nı Jota için kazanmak istiyoruz'
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Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya ile 0-0 berabere kaldıkları maçta 90 dakika sahada kalan Cristiano Ronaldo'ya destek verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Grupta ikinci sırayı alarak son 32 turuna yükselen Portekiz'de, 41 yaşındaki Ronaldo'nun turnuvada şu ana kadar tüm maçlarda 90 dakika sahada kalması eleştirilere neden oldu. Arjantin'de Lionel Messi'nin son grup maçına yedek başlaması, Norveç'te ise Erling Haaland'ın dinlendirilmesinin ardından Ronaldo'nun süreleri gündeme geldi.

Martinez, oyuncuların sürelerini başka takımlardaki futbolcularla kıyaslayarak belirlemediklerini vurgulayarak, "Bunu yapmak oldukça çocukça ve profesyonellikten uzak olurdu. Maç sırasında oyunculardan gelen tüm verileri canlı olarak takip ediyoruz. Sahadaki farklı bölgelerin farklı ihtiyaçları var ve bunu en ince ayrıntısına kadar izliyoruz." dedi.

Ronaldo'nun fiziksel ya da mental açıdan herhangi bir sorun yaşamadığını belirten Martinez, "Cristiano doğru zamanda doğru yerde olmaya alışık bir oyuncu. Bu daha çok mental olarak güçlü kalmak ve pozisyon disiplinini korumakla ilgili. Bugünkü maçta 90 dakika oynamasıyla ilgili fiziksel ya da mental bir sorun yoktu. Belki bir sonraki maçta değişiklik yapmamız gerekebilir ama bu her oyuncu için geçerli." ifadelerini kullandı.

Portekiz, son 32 turunda perşembe günü Hırvatistan ile karşılaşacak. Bu mücadele, hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın ölüm yıl dönümünden bir gün önce oynanacak olması nedeniyle de özel bir anlam taşıyor.

Kolombiya maçı öncesinde Portekiz milli marşının ardından stadyum ekranlarına Jota'nın görüntüsü yansıtılırken, Martinez de yıldız futbolcunun anısının takım için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Martinez, "Diogo Jota'yı onurlandırmamız gerekiyor. Bu takımda başladığımız her şey onunla başladı. Nations League'i onunla kazandık. Dünya Kupası'nı onun için kazanmak istiyoruz. Bu maç, Diogo Jota'nın maçı olacak." diye konuştu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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