Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Lionel Scaloni'den Messi sözleri!

Arjantin'in teknik direktörü Lionel Scaloni, takımın yıldız ismi Lionel Messi ile ilgili konuştu.

calendar 28 Haziran 2026 11:08
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Lionel Scaloni'den Messi sözleri!
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Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası'nda Ürdün'ü 3-1 yendikleri maçın ardından Lionel Messi'nin performansını anlatmakta zorlandığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın 60. dakikasında oyuna dahil olan Messi, 80. dakikada frikikten attığı golle Dünya Kupası tarihinde üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu oldu. Turnuvadaki gol sayısını 6'ya çıkaran 39 yaşındaki yıldız, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

Scaloni, Messi için gelen soruya, "Bu biraz rahatsız edici bir durum çünkü insanlar bana bunu sorduğunda ne diyeceğimi bilemiyorum. Bugün 90 dakika oynayabilirdi ama takım arkadaşlarının süre almasını ve kendisini önümüzdeki maçlara saklamayı istedi. Aklıma gelen tek kelime, şaşkınım." ifadelerini kullandı.

Arjantin'de Messi'nin golünden önce Giovani Lo Celso ve Lautaro Martinez fileleri havalandırdı. Scaloni'nin 9 değişiklik yaptığı mücadelede, daha az süre bulan oyuncuların performansı da teknik heyeti memnun etti.

Arjantin, son 32 turunda Miami'de Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Scaloni, rakipleri için, "İyi bir takım. Oynadıkları üç rakibe de zorluk çıkardılar. Hızlılar ve yüksek kalitede oynuyorlar. Bize de zorluk çıkaracaklarından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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