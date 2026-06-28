Fenerbahçe'de 48 milyon euro'luk dev hamle

Fenerbahçe Yönetimi, göreve gelir gelmez karşı karşıya kaldığı 90 milyon euro'nun üzerindeki borç yükü için hazırladığı finansal planlamayı tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vadesi gelen borçların yüzde 50'den fazlasının şu ana kadar ödendiği öğrenildi. Yaklaşık 48 milyon euro'luk ödeme gerçekleştirilirken, kalan miktarın da vade tarihleri geldikçe kapatılacağı belirtildi. Yönetimin planına göre ilk etap borçların tamamı 15 Temmuz tarihine kadar ödenecek.
Bu süreçteki ödemelerin toplamının 90 milyon euro'nun üzerine çıkması bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu kaynak oluşturma sürecinde kulüp gelir kalemlerini artırmaya yönelik çalışmalar yaptığı ve "imece usulü" olarak değerlendirilebilecek bir finans modeliyle gerekli bütçeyi sağladığı ifade edildi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın ilk hedefinin borçları asgariye indirmek olduğu öğrenildi.
Bu süreçteki ödemelerin toplamının 90 milyon euro'nun üzerine çıkması bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu kaynak oluşturma sürecinde kulüp gelir kalemlerini artırmaya yönelik çalışmalar yaptığı ve "imece usulü" olarak değerlendirilebilecek bir finans modeliyle gerekli bütçeyi sağladığı ifade edildi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın ilk hedefinin borçları asgariye indirmek olduğu öğrenildi.