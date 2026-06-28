28 Haziran
Panama-İngiltere
0-2
28 Haziran
Hırvatistan-Gana
2-1
28 Haziran
Kolombiya-Portekiz
0-0
28 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Özbekistan
3-1
28 Haziran
Ürdün-Arjantin
1-3
28 Haziran
Cezayir-Avusturya
3-3

Fenerbahçe'de 48 milyon euro'luk dev hamle

Mali yapıya önem veren Fenerbahçe 90 milyon euro üzerindeki borcun 48 milyon euro'sunu ödedi. İlk etap ödemeler 15 Temmuz'a kadar bitirilecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 09:51
Haber: Takvim
Fenerbahçe'de 48 milyon euro'luk dev hamle
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe Yönetimi, göreve gelir gelmez karşı karşıya kaldığı 90 milyon euro'nun üzerindeki borç yükü için hazırladığı finansal planlamayı tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vadesi gelen borçların yüzde 50'den fazlasının şu ana kadar ödendiği öğrenildi. Yaklaşık 48 milyon euro'luk ödeme gerçekleştirilirken, kalan miktarın da vade tarihleri geldikçe kapatılacağı belirtildi. Yönetimin planına göre ilk etap borçların tamamı 15 Temmuz tarihine kadar ödenecek.

Bu süreçteki ödemelerin toplamının 90 milyon euro'nun üzerine çıkması bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu kaynak oluşturma sürecinde kulüp gelir kalemlerini artırmaya yönelik çalışmalar yaptığı ve "imece usulü" olarak değerlendirilebilecek bir finans modeliyle gerekli bütçeyi sağladığı ifade edildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın ilk hedefinin borçları asgariye indirmek olduğu öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.