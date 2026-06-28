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Fenerbahçe'ye Jarrod Bowen önerisi!

Sağ kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye, West Ham United forması giyen Jarrod Bowen önerildi. Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz yıldızın durumunu değerlendirmeye aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 08:07
Haber: Takvim
Fenerbahçe'ye Jarrod Bowen önerisi!
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertlilerin sağ kanat arayışları devam ederken, İngiltere'den dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MENAJERLERDEN BOWEN ÖNERİSİ

Menajerler, West Ham United forması giyen Jarrod Bowen'ı Fenerbahçe'ye önerdi. Sarı-lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını ve mevcut durumunu araştırmaya başladığı belirtildi.

KARAR DEĞERLENDİRMENİN ARDINDAN VERİLECEK

Yönetimin, yapılacak teknik ve mali değerlendirmenin ardından Bowen için resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağına karar vereceği ifade edildi.

SAĞ KANADA TAKVİYE PLANI

Fenerbahçe'de sağ kanat bölgesine transfer yapılması planlanırken, bu mevkide forma giyen Dorgeles Nene'nin performansının yeterli bulunmadığı öne sürüldü. Başkan Aziz Yıldırım'ın da bu bölgeye yapılacak takviyeye büyük önem verecek.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR DEVAM EDİYOR

29 yaşındaki İngiliz futbolcunun West Ham United ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Bowen'ın güncel piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

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