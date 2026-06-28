Fenerbahçe'ye Jarrod Bowen önerisi!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertlilerin sağ kanat arayışları devam ederken, İngiltere'den dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MENAJERLERDEN BOWEN ÖNERİSİ
Menajerler, West Ham United forması giyen Jarrod Bowen'ı Fenerbahçe'ye önerdi. Sarı-lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını ve mevcut durumunu araştırmaya başladığı belirtildi.
KARAR DEĞERLENDİRMENİN ARDINDAN VERİLECEK
Yönetimin, yapılacak teknik ve mali değerlendirmenin ardından Bowen için resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağına karar vereceği ifade edildi.
SAĞ KANADA TAKVİYE PLANI
Fenerbahçe'de sağ kanat bölgesine transfer yapılması planlanırken, bu mevkide forma giyen Dorgeles Nene'nin performansının yeterli bulunmadığı öne sürüldü. Başkan Aziz Yıldırım'ın da bu bölgeye yapılacak takviyeye büyük önem verecek.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR DEVAM EDİYOR
29 yaşındaki İngiliz futbolcunun West Ham United ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Bowen'ın güncel piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
Menajerler, West Ham United forması giyen Jarrod Bowen'ı Fenerbahçe'ye önerdi. Sarı-lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını ve mevcut durumunu araştırmaya başladığı belirtildi.
KARAR DEĞERLENDİRMENİN ARDINDAN VERİLECEK
Yönetimin, yapılacak teknik ve mali değerlendirmenin ardından Bowen için resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağına karar vereceği ifade edildi.
SAĞ KANADA TAKVİYE PLANI
Fenerbahçe'de sağ kanat bölgesine transfer yapılması planlanırken, bu mevkide forma giyen Dorgeles Nene'nin performansının yeterli bulunmadığı öne sürüldü. Başkan Aziz Yıldırım'ın da bu bölgeye yapılacak takviyeye büyük önem verecek.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR DEVAM EDİYOR
29 yaşındaki İngiliz futbolcunun West Ham United ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Bowen'ın güncel piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro olarak gösteriliyor.