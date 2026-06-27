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Bursaspor, Henrique'nin ardından Lewis Baker'ı açıkladı

Bursaspor, Lincoln Henrique'nin ardından Lewis Baker'ı da kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 22:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bursaspor, Henrique'nin ardından Lewis Baker'ı açıkladı
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursaspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlı ekip, Lincoln Henrique transferinin ardından son olarak Stoke City forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Bursaspor, transferi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ailemize hoş geldin, Lewis Baker" ifadeleriyle açıkladı. 

TRABZONSPOR PERFORMANSI

2020-2021 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekipte çıktığı 36 maçta 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

STOKE CITY PERFORMANSI

Stoke City forması ile 130 maça çıkan Baker, 30 gol 11 asistlik performans sergiledi.

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