Bursaspor, Henrique'nin ardından Lewis Baker'ı açıkladı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursaspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-beyazlı ekip, Lincoln Henrique transferinin ardından son olarak Stoke City forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Bursaspor, transferi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ailemize hoş geldin, Lewis Baker" ifadeleriyle açıkladı.
2020-2021 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekipte çıktığı 36 maçta 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
STOKE CITY PERFORMANSI
Stoke City forması ile 130 maça çıkan Baker, 30 gol 11 asistlik performans sergiledi.
Bursaspor, transferi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ailemize hoş geldin, Lewis Baker" ifadeleriyle açıkladı.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Bursaspor, Stoke City'den Lewis Baker'i kadrosuna kattığını açıkladı.pic.twitter.com/b7yiiM38ps https://t.co/23nTYtcj94
— Sporx (@sporx) June 27, 2026
2020-2021 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekipte çıktığı 36 maçta 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
STOKE CITY PERFORMANSI
Stoke City forması ile 130 maça çıkan Baker, 30 gol 11 asistlik performans sergiledi.