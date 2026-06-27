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Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 17. oldu

MotoGP'nin Hollanda'daki sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu, 17. oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 17:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 17. oldu
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. etabı Hollanda Grand Prix'sinin sprint yarışında 17. oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte gerçekleştirilen sprint yarışında 20.05.310'luk dereceyle Trackhouse takımının İspanyol sürücüsü Raul Fernandez, birinci sırayı aldı.

Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 17. sırada tamamladı.

Hollanda Grand Prix'sinin ana yarışı, pazar günü TSİ 15.00'te 26 tur üzerinden yapılacak.

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