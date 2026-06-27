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Galatasaray'dan Matviy Ponomarenko hamlesi!

Galatasaray, Dinamo Kiev'den 20 yaşındaki futbolcu Matviy Ponomarenko ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 11:32
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Matviy Ponomarenko hamlesi!
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Galatasaray, geleceğe yönelik transfer çalışmalarını sürdürürken genç yetenekleri de yakından takip ediyor.

İLK TEMAS KURULDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların, Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki Ukraynalı golcü Matviy Ponomarenko için ilk teması kurduğu ve oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği isimler arasında yer aldığı belirtilen Ponomarenko için Dinamo Kiev'in yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor. Piyasa değeri 12 milyon euro civarında gösterilen genç forvet için Ukrayna ekibinin beklentisinin yaklaşık 30 milyon euro olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ponomarenko, bu sezon Dinamo Kiev formasıyla önemli bir çıkış yakaladı. Genç santrfor, ligde görev aldığı 15 karşılaşmada 13 gol atarken, tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 16 kez fileleri havalandırdı.

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