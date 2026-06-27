Çaykur Rizespor, Casper Hojer ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Casper Hojer dönemi sona erdi. Yeşil-mavili kulüp, Danimarkalı sol bek ile yolların ayrıldığını yazılı açıklamayla duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI
Çaykur Rizespor, 3 yıl boyunca takımda görev yapan Casper Hojer'e teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu ve kaptan olarak geride kalan 3 yıl. Mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.
Çaykur Rizespor, 3 yıl boyunca takımda görev yapan Casper Hojer'e teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu ve kaptan olarak geride kalan 3 yıl. Mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.