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Çaykur Rizespor, Casper Hojer ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Danimarkalı sol bek Casper Hojer ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeşil-mavili kulüp, 3 yıl boyunca forma giyen oyuncuya teşekkür etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 13:32
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Çaykur Rizespor, Casper Hojer ile yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Casper Hojer dönemi sona erdi. Yeşil-mavili kulüp, Danimarkalı sol bek ile yolların ayrıldığını yazılı açıklamayla duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Çaykur Rizespor, 3 yıl boyunca takımda görev yapan Casper Hojer'e teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu ve kaptan olarak geride kalan 3 yıl. Mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

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