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Galatasaray'da Lucas Torreira ile yola devam

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın en az bir sezon daha takımda kalması bekleniyor. Teknik ekip de hakkında ayrılık iddiaları bulunan Uruguaylı futbolcu ile yola devam etmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 09:59
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Lucas Torreira ile yola devam
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Galatasaray Lucas Torreira ile yola devam etmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Özellikle Güney Amerika'ya transfer iddiaları bulunan Uruguaylı futbolcuyu teknik ekip, bir sezon daha kadroda tutmak istiyor. Tecrübeli orta saha da sarı kırmızılı ekipte mutlu olduğunu yakın çevresine iletti.

2028'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcudan yönetim ve başkan Dursun Özbek de memnun. Yönetim, Torreira'nın sözleşmesindeki yıllık garanti ücrette bir miktar artış yapmayı da hedefliyor.

2022-2023 sezonunda Galatasaray'a katılan Uruguaylı futbolcu, 4 sezonda 4 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Torreira ayrıca kariyerindeki en golcü ve en skorer 2 sezonunu da sarı kırmızılı ekipte geçirdi.

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