Rizespor'da ayrılık: Samet Akaydin

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, milli futbolcu Samet Akaydin ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Samet Akaydin'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu olarak verdiğin mücadele, ortaya koyduğun emek ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler." denildi.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Çaykur Rizespor formasıyla 30 maça çıkan Samet Akaydin, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Çaykur Rizespor formasıyla 30 maça çıkan Samet Akaydin, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Çaykur Rizespor, Samet Akaydin ile yollarını ayırdığını açıkladı. pic.twitter.com/EyVkbCdgup
— Sporx (@sporx) June 26, 2026