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Rizespor'da ayrılık: Samet Akaydin

Çaykur Rizespor, Samet Akaydin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 19:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rizespor'da ayrılık: Samet Akaydin
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, milli futbolcu Samet Akaydin ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Samet Akaydin'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu olarak verdiğin mücadele, ortaya koyduğun emek ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler." denildi.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Çaykur Rizespor formasıyla 30 maça çıkan Samet Akaydin, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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