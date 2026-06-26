Celtics, Jaylen Brown takası görüşmelerini sürdürüyor

Boston Celtics'in, yıldız forveti Jaylen Brown ile ilgili takas görüşmelerini aktif şekilde sürdürdüğü ve 29 yaşındaki oyuncuyla birçok takımın ilgilendiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Boston yönetimi, pazartesi günü Giannis Antetokounmpo'nun Miami Heat'e takaslanmasından önce, Milwaukee Bucks ile yürüttüğü görüşmelerde Brown'u ana parça olarak kullanmaya çalışmıştı.
Celtics Basketbol Operasyonları Başkanı Brad Stevens ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, Brown'a büyük değer vermeye devam ettiklerini söylerken, takas iddialarını da kesin bir dille reddetmedi.
Stevens, "Jaylen Brown bizim için çok önemli bir parça. Gelecekte ne olacağını asla tahmin etmeye çalışmam. Son birkaç yıldır yaptığımız her şey bu oyuncuların etrafında bir yapı kurmaktı. Ama gelecekte ne olacağını bilemezsiniz. Yine de özellikle şunu net şekilde söylemek istiyorum; Jaylen her zaman çok değer verdiğimiz bir oyuncu oldu. Harika biri, harika bir takım arkadaşı." ifadelerini kullandı.
Brown, geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilediğini ve bunu "basketbol kariyerimin en sevdiğim yılı" olarak tanımladı. 71 maçta kariyer rekoru olan 28.7 sayı ortalaması yakalayan yıldız oyuncu, MVP oylamasını altıncı sırada tamamladı.
Georgia doğumlu Brown'un, 2023 yılında imzaladığı beş yıl ve 285.4 milyon dolarlık kontratından üç sezon daha bulunuyor.
Celtics, 2024 yılında şampiyon olduktan sonra geçtiğimiz sezon play-off ilk turunda elenmişti.
Celtics Basketbol Operasyonları Başkanı Brad Stevens ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, Brown'a büyük değer vermeye devam ettiklerini söylerken, takas iddialarını da kesin bir dille reddetmedi.
Stevens, "Jaylen Brown bizim için çok önemli bir parça. Gelecekte ne olacağını asla tahmin etmeye çalışmam. Son birkaç yıldır yaptığımız her şey bu oyuncuların etrafında bir yapı kurmaktı. Ama gelecekte ne olacağını bilemezsiniz. Yine de özellikle şunu net şekilde söylemek istiyorum; Jaylen her zaman çok değer verdiğimiz bir oyuncu oldu. Harika biri, harika bir takım arkadaşı." ifadelerini kullandı.
Brown, geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilediğini ve bunu "basketbol kariyerimin en sevdiğim yılı" olarak tanımladı. 71 maçta kariyer rekoru olan 28.7 sayı ortalaması yakalayan yıldız oyuncu, MVP oylamasını altıncı sırada tamamladı.
Georgia doğumlu Brown'un, 2023 yılında imzaladığı beş yıl ve 285.4 milyon dolarlık kontratından üç sezon daha bulunuyor.
Celtics, 2024 yılında şampiyon olduktan sonra geçtiğimiz sezon play-off ilk turunda elenmişti.