Milan, Ramos için PSG'ye teklif yaptı

Milan, Gonçalo Ramos transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre İtalyan ekibi, 25 yaşındaki Portekizli forvet için PSG'ye resmi teklif yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KİŞİSEL ŞARTLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
Milan'ın, Gonçalo Ramos ve menajeri Jorge Mendes ile kişisel şartlar konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Ramos'la ilgilenen başka kulüplerin de bulunduğu aktarıldı.
PSG FORMASIYLA 6 GOL ATTI
Gonçalo Ramos, 2025-2026 sezonunda Ligue 1'de 30 maçta forma giydi. Portekizli forvet, bu karşılaşmalarda 6 kez gol sevinci yaşadı.
Milan'ın, Gonçalo Ramos ve menajeri Jorge Mendes ile kişisel şartlar konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Ramos'la ilgilenen başka kulüplerin de bulunduğu aktarıldı.
PSG FORMASIYLA 6 GOL ATTI
Gonçalo Ramos, 2025-2026 sezonunda Ligue 1'de 30 maçta forma giydi. Portekizli forvet, bu karşılaşmalarda 6 kez gol sevinci yaşadı.