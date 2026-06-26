25 Haziran
Curacao-Fildişi Sahili
0-2
25 Haziran
Ekvador-Almanya
2-1
26 Haziran
Japonya-İsveç
02:00
26 Haziran
Tunus-Hollanda
02:00
26 Haziran
Türkiye-ABD
05:00
26 Haziran
Paraguay-Avustralya
05:00

Milan, Ramos için PSG'ye teklif yaptı

Milan'ın, Gonçalo Ramos transferi için PSG'ye resmi teklif gönderdiği bildirildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan ekibi, Portekizli forvet ve menajeri Jorge Mendes ile kişisel şartlar konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 00:13
Haber: Sporx.com dış haberler
Milan, Ramos için PSG'ye teklif yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Milan, Gonçalo Ramos transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre İtalyan ekibi, 25 yaşındaki Portekizli forvet için PSG'ye resmi teklif yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KİŞİSEL ŞARTLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Milan'ın, Gonçalo Ramos ve menajeri Jorge Mendes ile kişisel şartlar konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Ramos'la ilgilenen başka kulüplerin de bulunduğu aktarıldı.

PSG FORMASIYLA 6 GOL ATTI

Gonçalo Ramos, 2025-2026 sezonunda Ligue 1'de 30 maçta forma giydi. Portekizli forvet, bu karşılaşmalarda 6 kez gol sevinci yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.