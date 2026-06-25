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TOFAŞ'tan oyun kurucu hamlesi: Zach Nutall imzayı attı

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında ABD'li oyun kurucu Zach Nutall ile anlaşma sağladı. Son olarak Çin'de Xinjiang Flying Tigers forması giyen 1999 doğumlu oyuncu, yeni sezonda mavi-yeşilli ekipte forma giyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 17:27
Haber: AA
TOFAŞ'tan oyun kurucu hamlesi: Zach Nutall imzayı attı
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TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında ABD'li oyuncu Zach Nutall ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilli ekip, Çin'de Xinjiang Flying Tigers forması giyen ABD'li oyun kurucuyu kadrosuna kattı.

KARİYERİNDE BOSNA HERSEK VE RUSYA DENEYİMİ

Zach Nutall, kolej kariyerini Sam Houston State ve Southern Methodist University'de geçirdi.

Avrupa'ya ilk adımını Bosna Hersek temsilcisi HKK Siroki ile atan ABD'li oyuncu, 2024-2025 sezonunda Rusya'nın Nizhny Novgorod takımı adına mücadele etti.

ÇİN'DE FORMA GİYDİ

Rusya deneyiminin ardından rotasını Çin'e çeviren Zach Nutall, geçen sezon Xinjiang Flying Tigers forması giydi.

1999 doğumlu ve 1,90 metre boyundaki oyuncu, Çin CBA Ligi'nde oynadığı 42 maçta 12,5 sayı, 3,6 ribaunt ve 4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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