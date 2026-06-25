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Ayhancan Güven, Spa 24 Saat'te piste çıkıyor

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Spa 24 Saat Yarışı'nda piste çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 10:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ayhancan Güven, Spa 24 Saat'te piste çıkıyor
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Ayhancan Güven, 2026 Kıtalararası GT Challenge Serisi'nin 3. ayağı Spa 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçika'nın Stavelot kasabasındaki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek mücadele, 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 17.30'da başlayacak.

Pro sınıfında yarışacak 28 yaşındaki Ayhancan, Avustralyalı Matt Campbell ve Fransız Frederic Makowiecki ile beraber Schumacher CLRT takımının 22 numaralı otomobilini kullanacak. 

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