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Bandırmaspor, Tümer Oruç'u kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, sağ kanat oyuncusu Tümer Oruç'u renklerine bağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 23:04 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 04:04
Bandırmaspor, Tümer Oruç'u kadrosuna kattı
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Bordo-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Açıklamada, "Tümer Oruç'a Bandırmaspor forması altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyor, bordo-beyaz ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

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