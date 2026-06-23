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Leandro Trossard için dev teklif

Suudi Arabistan Pro Ligi'ne yükselen Al-Diraiyah, Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna katmak istiyor. Belçikalı futbolcu, Beşiktaş'ın da transfer hedefleri arasında yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 11:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Leandro Trossard için dev teklif
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Arsenal forması giyen ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Leandro Trossard'ın talipleri artıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İSTİYORLAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçika basınından Het Belang van Limburg'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan Pro Ligi'ne yükselen Al-Diraiyah, Trossard'ı kadrosuna katmak istiyor.

10 MİLYON EURO MAAŞ

Suudi Arabistan temsilcisinin, Leandro Trossard'a 10 milyon euro'luk bir maaş teklif etmeye hazır olduğu yazıldı. Al-Diraiyah, 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi için de Arsenal'e 20 milyon euro ödemeyi göze aldı.

Arsenal'in Trossard transferine engel olmayacağı ve Ar-Diraiyah'ın deneyimli futbolcuyu ikna etmesi gerektiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Arsenal'de geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan Belçikalı Trossard, 8 gol attı ve 11 asist yaptı.

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