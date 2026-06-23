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İşte Gattuso'nun yeni adresi

SS Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Gennaro Ivan Gattuso'yu getirdiğini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 15:42 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 15:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Gattuso'nun yeni adresi
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Lazio, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'nun getirildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibi, Maurizio Sarri ile yolların ayrılmasının ardından takımın yeni patronunu belirledi. Başkent temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcı Gennaro Gattuso ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Lazio'nun açıklamasında, Gattuso'nun deneyimi, profesyonel yaklaşımı ve mücadeleci karakteriyle kulübün sportif hedeflerine katkı sağlamasının beklendiği vurgulandı.

"HEDEFLERE ULAŞMAMIZA KATKI SAĞLAYACAK"

Başkent kulübünden yapılan duyuruda, "Kulübümüz, A Takım teknik direktörlüğü görevini Gennaro Gattuso'ya emanet etmiştir. Yeni teknik direktörümüzü memnuniyetle karşılıyor; deneyimi, profesyonelliği ve kararlılığının kulübümüzün hedeflerine ulaşmasına katkı vereceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gattuso, son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. İtalya'nın 2026 Dünya Kupası'na katılamamasının ardından görevinden ayrılan 48 yaşındaki teknik adam, kısa süre içinde yeniden kulüp futboluna döndü.

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