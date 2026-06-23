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İsmail Kartal'dan 'yerli ve milli' Fenerbahçe

İsmail Kartal, Tedesco döneminde gözden düşen İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı yeniden takıma kazandıracak. Kiralıktan dönen Cengiz Ünder'i kampta deneyecek olan Kartal, Ümit Akdağ ve Adil'in transferine de onay verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 14:06 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 14:07
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'dan 'yerli ve milli' Fenerbahçe
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Fenerbahçe, dördüncü İsmail Kartal dönemiyle fabrika ayarlarına dönecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kanarya'nın hocası, kadroda bulunan yerli futbolcularla ilgili bir plan hazırladı. İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek ve kiralıktan dönen Cengiz Ünder'in performanslarını yukarı çekmek isteyen Kartal, yardımcılarıyla birlikte yeni bir analiz yapacak.

Tedesco döneminde gözden düşen İrfan Can ve Oğuz, İsmail Kartal'ın öncelik vereceği isimler olacak. İki oyuncunun da yeni sezonda takımın hücum organizasyonlarında kilit rol üstlenmesi hedefleniyor.

KULÜPLERLE GÖRÜŞÜLECEK

BU arada Fener, stoper tandemini güçlendirmek için yerli futbolcu transfer yapmayı planlıyor. Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve Konyaspor'dan Adil Demirbağ, sarı-lacivertlilerin listesinde.

Yönetim, bu oyuncuların kulüpleriyle bonservis konusunda görüşmeler yapacak.

İki yerli stoper de sarı-lacivertli formayı giymek istiyor.

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