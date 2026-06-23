Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Sarı-lacivertlilerde sağlık kontrollerinde dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş, yeni sezon öncesi diğer futbolcularla birlikte sağlık kontrolünden geçti.
Mert Hakan Yandaş için yaşanan bu gelişmenin ardından, "Fenerbahçe yeni sözleşme mi imzalayacak?" sorusu gündeme geldi.
CEZASI DEVAM EDİYOR
31 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, geçen yıl başlatılan bahis soruşturmasında tutuklanmış ardından tahliye olmuştu. PFDK, daha sonra deneyimli futbolcuya 12 ay men cezası vermişti.
Mert Hakan Yandaş, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş, yeni sezon öncesi diğer futbolcularla birlikte sağlık kontrolünden geçti.
Mert Hakan Yandaş için yaşanan bu gelişmenin ardından, "Fenerbahçe yeni sözleşme mi imzalayacak?" sorusu gündeme geldi.
CEZASI DEVAM EDİYOR
31 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, geçen yıl başlatılan bahis soruşturmasında tutuklanmış ardından tahliye olmuştu. PFDK, daha sonra deneyimli futbolcuya 12 ay men cezası vermişti.
Mert Hakan Yandaş, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.