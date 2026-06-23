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Galatasaray'da Van Dijk için transfer planı

Galatasaray, yabancı kuralının değişmesi durumunda Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk için harekete geçecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 09:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Van Dijk için transfer planı
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Galatasaray, transferde önemli adımlar atmak için yabancı kuralının değişmesini bekliyor.

GALATASARAY'IN LİSTESİNDE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, yabancı kuralının değişmesi durumunda ilk olarak 34 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için hamlede bulunacak.

LIVERPOOL AYRILIĞA SICAK

Liverpool, sözleşmesinin son yılına girecek deneyimli savunma oyuncusunun ayrılığına sıcak bakıyor.

SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da geride kalan sezonda 55 maçta süre bulan Virgil van Dijk, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

34 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, 2026 Dünya Kupası'nda da ülkesi Hollanda ile birlikte mücadele ediyor ve kaptanlık görevini üstleniyor.  

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