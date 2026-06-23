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Vazgeçmeyen birinin öyküsü: Thiago Silva köklerine döndü!

41 yaşındaki Thiago Silva, Porto'dan ayrıldıktan sonra altyapısından yetiştiği Fluminense ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerinde bir kez daha köklerine döndü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 00:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Vazgeçmeyen birinin öyküsü: Thiago Silva köklerine döndü!
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Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, futbol kariyerinin son döneminde bir kez daha altyapısından yetiştiği Fluminense'ye döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Porto ile yollarını ayıran deneyimli stoper, Brezilya ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

FLAMENGO'NUN REDDETTİĞİ ÇOCUKTAN DÜNYA YILDIZLIĞINA

Thiago Silva'nın hikâyesi ise sıradan bir futbol kariyerinden çok daha fazlasını barındırıyor. Henüz 15 yaşındayken Flamengo dahil üç Brezilya kulübünün denemelerinde başarısız olan Silva, hayallerinden vazgeçmedi. 19 yaşında Juventude ile profesyonel sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcu, stoper olarak yükselişine burada başladı.

TÜBERKÜLOZU YENDİ, FUTBOLA TUTUNDU

2004 yılında Porto'ya transfer olan Silva, Portekiz temsilcisinde resmi maçta forma giyemeden Dinamo Moskova'ya kiralandı. Rusya'da geçirdiği dönemde tüberküloz teşhisi alan genç savunmacı, kariyerinin en zorlu günlerini yaşadı.

Uzun tedavi sürecinin ardından hastalığını atlatan Silva, ülkesine dönerek Fluminense forması giydi. Brezilya Kupası zaferi yaşayan deneyimli futbolcu, kariyerini yeniden ayağa kaldırmayı başardı.

AVRUPA'NIN DEVLERİNDE TARİH YAZDI

Fluminense'deki performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken Thiago Silva, 2009 yılında Milan'a transfer oldu. İtalya'da Serie A şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı savunmacı, kısa sürede dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilmeye başladı.

2012 yılında Paris Saint-Germain'e transfer olan Silva, Fransız ekibinin sembol isimlerinden biri haline geldi. PSG kaptanı olarak çok sayıda kupa kazanan tecrübeli futbolcu, kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde önemli rol oynadı.

2019 yılında Brezilya Milli Takımı ile Copa América şampiyonluğu yaşayan Silva, 2020'de Chelsea'ye transfer oldu. İngiliz ekibinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri elde ederek kariyerine yeni başarılar ekledi.

FLUMINENSE'YE YENİDEN DÖNÜŞ

Chelsea'den ayrıldıktan sonra Fluminense'ye dönen Thiago Silva, kariyerine çocukluk kulübünde devam etti. Daha sonra kısa süreliğine Porto forması giyen deneyimli savunmacı, Portekiz macerasının sona ermesinin ardından yeniden Brezilya'nın yolunu tuttu.

41 yaşındaki Thiago Silva, Porto'dan ayrıldıktan sonra altyapısından yetiştiği Fluminense ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak futbol kariyerinde bir kez daha köklerine döndü. 

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