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Inaki Pena'nın yeni adresi belli oldu!

Panathinaikos, Inaki Pena'yı 3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 14:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Inaki Pena'nın yeni adresi belli oldu!
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Barcelona'da ayrılığı kesinleşen Inaki Pena'nın yeni takımı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Matteo Moretto'nun haberine göre Barcelona, kaleci Inaki Pena'nın Panathinaikos'a transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Taraflar arasında geçen hafta sağlanan mutabakatın ardından tecrübeli file bekçisinin önümüzdeki saatlerde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Haberde, 26 yaşındaki kalecinin Yunanistan temsilcisiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, anlaşmada 1 yıllık opsiyon maddesinin de yer aldığı belirtildi. Barcelona ile Panathinaikos arasındaki transfer anlaşmasının tamamen tamamlandığı ve bonservis bedelinin yaklaşık 3 milyon euro olduğu ifade edildi.

BARCELONA DEFTERİ KAPANDI

La Masia altyapısında yetişen Inaki Pena böylece Barcelona kariyerine nokta koymuş olacak. 2021-22 sezonunda A takıma yükselen İspanyol kaleci, kariyerinde iki farklı kiralık deneyim yaşadı.

Pena, Ocak 2022'de Galatasaray'a kiralanırken sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla olumlu izlenim bırakmıştı. Geçtiğimiz sezonu ise Elche'de geçiren deneyimli file bekçisinin Barcelona ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyordu.





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