Bursaspor'da üç bölgeye transfer mesaisi!

Bursaspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Juergen Elitim, Toral Bayramov ve Amine Boutrah'ı kadrosuna kattıktan sonra 6, 9 ve 10 numara transferlerine odaklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yurt dışında bulunan transfer komitesinin, belirlenen bölgeler için ciddi görüşmeler yaptığı belirtildi. Özellikle forvet hattında nokta atışı bir transfer yapmak isteyen Bursaspor yönetimi, listedeki isimlerle görüşerek son tekliflerini sunuyor.
GÖZLER TIJANIC VE MAXIM'DE
Forvet transferinin yanı sıra en çok merak edilen bölgelerden biri de 10 numara mevkii oldu. Bursaspor yönetiminin David Tijanic ve Alexandru Maxim ile görüşmeler yaptığı, kısa süre içinde nihai kararını vereceği ifade edildi.
6 numara transferiyle ilgili de önemli aşamalar kaydeden transfer komitesinin, birkaç gün içinde somut adımlar atması bekleniyor.
6 YABANCI TRANSFER PLANI
Juergen Elitim, Toral Bayramov ve Amine Boutrah ile anlaşan Bursaspor'un, bu üç isimle birlikte toplamda 6 yabancıyı kadrosuna katması bekleniyor.
Yeşil-beyazlı yönetim, 6, 9 ve 10 numara mevkilerine yapılacak yabancı transferlerin ardından yerli oyuncularla da masaya oturacak.
TİMSAHLAR SEZONU 6 TEMMUZ'DA AÇACAK
Bursaspor, 6 Temmuz'da başlayacak Bolu kampına kadar transfer sürecini tamamlamayı hedefliyor. Timsah, sezonu ise 27 Haziran'da açacak.
(Bursa Hakimiyet)
GÖZLER TIJANIC VE MAXIM'DE
Forvet transferinin yanı sıra en çok merak edilen bölgelerden biri de 10 numara mevkii oldu. Bursaspor yönetiminin David Tijanic ve Alexandru Maxim ile görüşmeler yaptığı, kısa süre içinde nihai kararını vereceği ifade edildi.
6 numara transferiyle ilgili de önemli aşamalar kaydeden transfer komitesinin, birkaç gün içinde somut adımlar atması bekleniyor.
6 YABANCI TRANSFER PLANI
Juergen Elitim, Toral Bayramov ve Amine Boutrah ile anlaşan Bursaspor'un, bu üç isimle birlikte toplamda 6 yabancıyı kadrosuna katması bekleniyor.
Yeşil-beyazlı yönetim, 6, 9 ve 10 numara mevkilerine yapılacak yabancı transferlerin ardından yerli oyuncularla da masaya oturacak.
TİMSAHLAR SEZONU 6 TEMMUZ'DA AÇACAK
Bursaspor, 6 Temmuz'da başlayacak Bolu kampına kadar transfer sürecini tamamlamayı hedefliyor. Timsah, sezonu ise 27 Haziran'da açacak.
(Bursa Hakimiyet)