22 Haziran
Arjantin-Avusturya
20:00
23 Haziran
Fransa-Irak
00:00
23 Haziran
Norveç-Senegal
03:00
23 Haziran
Ürdün-Cezayir
06:00
22 Haziran
Shelbourne-Bohemian FC
21:45
22 Haziran
Shamrock -Derry City
22:00
22 Haziran
AIK-Kalmar FF
16:00
23 Haziran
Ponte Preta-Novorizontino
02:00
22 Haziran
Varbergs BoIS FC-Landskrona BoIS
20:00
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
20:05

Olympiakos, Fenerbahçe'den transfer yapıyor

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Bonzie Colson için Olympiakos iddiası gündeme geldi. Yunan ekibinin, takımdan ayrılması beklenen Alec Peters'ın yerini Colson ile doldurmak istediği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 12:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Olympiakos, Fenerbahçe'den transfer yapıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Olympiakos'ta yaz döneminin en önemli gündem maddelerinden biri Alec Peters'ın geleceği oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dört sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen Peters'ın, kariyerine Olimpia Milano'da devam etmeye hazırlandığı belirtilirken Yunan temsilcisi de alternatifini belirledi.

İLK ADAY BONZIE COLSON

Yunan basınında yer alan haberlere göre Olympiakos, Fenerbahçe Beko forması giyen Bonzie Colson ile temaslarını sıklaştırdı. Georgios Bartzokas'ın rotasyonunda Peters'ın boşluğunu doldurması planlanan 30 yaşındaki oyuncunun, transfer listesinin ilk sırasında bulunduğu aktarıldı.

Haberde, taraflar arasındaki görüşmelerin ileri aşamada olduğu ve Olympiakos yönetiminin transferi kısa süre içinde netleştirmek istediği ifade edildi.

AVRUPA'DA YÜKSELEN KARİYER

Bonzie Colson, Avrupa kariyerinde farklı liglerde sergilediği performansla dikkat çekti.

Darüşşafaka, SIG Strasbourg ve Pınar Karşıyaka deneyimlerinin ardından Maccabi Tel Aviv'de EuroLeague seviyesinde önemli bir çıkış yakalayan ABD'li forvet, sonrasında Fenerbahçe Beko'nun kadrosuna katıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.