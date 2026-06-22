Kocaelispor'a Ajax'tan genç kanat iddiası

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kocaelispor'da gündeme genç bir isim daha geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-siyahlıların, Ajax altyapısından yetişen ve Jong Ajax forması giyen Don O'Niel'i radarına aldığı öne sürüldü.
19 yaşındaki futbolcu, hücum hattında görev yapıyor. Sağ kanatta forma giyen O'Niel'in, Ajax ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Genç oyuncunun gelişime açık profili Kocaelispor'un bu sezonki transfer politikasına uyuyor.
13 GOLE KATKI SAĞLADI
Ajax altyapısında yetişen Don O'Niel, geçtiğimiz sezon Jong Ajax formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koydu.
Hollanda 2. Ligi'nde 37 karşılaşmada görev alan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcu, sezon boyunca 34 maça ilk 11'de başlarken toplam 2 bin 884 dakika sahada kaldı. Genç futbolcunun kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
19 yaşındaki futbolcu, hücum hattında görev yapıyor. Sağ kanatta forma giyen O'Niel'in, Ajax ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Genç oyuncunun gelişime açık profili Kocaelispor'un bu sezonki transfer politikasına uyuyor.
13 GOLE KATKI SAĞLADI
Ajax altyapısında yetişen Don O'Niel, geçtiğimiz sezon Jong Ajax formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koydu.
Hollanda 2. Ligi'nde 37 karşılaşmada görev alan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcu, sezon boyunca 34 maça ilk 11'de başlarken toplam 2 bin 884 dakika sahada kaldı. Genç futbolcunun kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.