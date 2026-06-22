22 Haziran
Arjantin-Avusturya
20:00
23 Haziran
Fransa-Irak
00:00
23 Haziran
Norveç-Senegal
03:00
23 Haziran
Ürdün-Cezayir
06:00
22 Haziran
Shelbourne-Bohemian FC
21:45
22 Haziran
Shamrock -Derry City
22:00
22 Haziran
AIK-Kalmar FF
16:00
23 Haziran
Ponte Preta-Novorizontino
02:00
22 Haziran
Varbergs BoIS FC-Landskrona BoIS
20:00
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
20:05

Kocaelispor'a Ajax'tan genç kanat iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor'un, Jong Ajax forması giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Don O'Niel ile ilgilendiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 12:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Kocaelispor'a Ajax'tan genç kanat iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kocaelispor'da gündeme genç bir isim daha geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-siyahlıların, Ajax altyapısından yetişen ve Jong Ajax forması giyen Don O'Niel'i radarına aldığı öne sürüldü.

19 yaşındaki futbolcu, hücum hattında görev yapıyor. Sağ kanatta forma giyen O'Niel'in, Ajax ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Genç oyuncunun gelişime açık profili Kocaelispor'un bu sezonki transfer politikasına uyuyor.

13 GOLE KATKI SAĞLADI

Ajax altyapısında yetişen Don O'Niel, geçtiğimiz sezon Jong Ajax formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Hollanda 2. Ligi'nde 37 karşılaşmada görev alan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcu, sezon boyunca 34 maça ilk 11'de başlarken toplam 2 bin 884 dakika sahada kaldı. Genç futbolcunun kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.