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Collin Gillespie, Suns ile 4 yıllık 48 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Phoenix Suns ile serbest oyuncu statüsündeki oyun kurucu Collin Gillespie, 4 yıl ve 48 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Haberi ESPN'den Shams Charania duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 11:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Collin Gillespie, Suns ile 4 yıllık 48 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
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Phoenix Suns ile serbest oyuncu statüsündeki oyun kurucu Collin Gillespie, 4 yıl ve 48 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Haberi ESPN'den Shams Charania duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gillespie, kariyerinin çıkış sezonlarından birini geçirdikten sonra Phoenix'te kalmaya karar verdi. Geçtiğimiz sezon forma giydiği 80 maçın 58'inde ilk beş başlayan guard, performansıyla dikkat çekmişti.

Gillespie, 2024-25 sezonu öncesinde Suns'a iki yönlü kontratla katılmıştı. Geçen yaz ise Phoenix ile yıllık 2.3 milyon dolar değerindeki veteran minimum sözleşmesini imzalamıştı.

Bir yıl içerisinde önemli bir yükseliş yakalayan oyuncu, yeni anlaşmasıyla sezon başına ortalama 12 milyon dolar kazanacak.

Phoenix yönetiminin bu yazki önceliklerinden biri Gillespie'yi takımda tutmaktı. Oyuncunun, başantrenör Jordan Ott'un mücadeleci ve enerjik oyun anlayışına oldukça uygun olduğu değerlendiriliyor.

Ayrıca top elindeyken olduğu kadar topsuz oyunda da etkili olabilmesi, Devin Booker ile birlikte Suns'ın guard rotasyonunda önemli bir uyum yaratıyor.

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