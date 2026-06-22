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Final serisinde gözler ikinci maçta

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin ikinci maçı 23 Haziran Salı günü oynanacak. Beşiktaş, seride 1-0 önde olan Fenerbahçe İstanbul Jet'i ağırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 10:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Final serisinde gözler ikinci maçta
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş, 23 Haziran Salı günü Fenerbahçe İstanbul Jet'i konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak.

Play-off finali ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 68-61 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

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