Final serisinde gözler ikinci maçta

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş, 23 Haziran Salı günü Fenerbahçe İstanbul Jet'i konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak.
Play-off finali ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 68-61 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.
Play-off finali ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 68-61 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.