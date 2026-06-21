Napoli'ye Luiz Henrique için transfer yanıtı!

Napoli, Zenit forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Luiz Henrique ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli, 25 yaşındaki hücum oyuncusu için Zenit ile temasa geçti.
Zenit, Luiz Henrique için 40 milyon euro bonservis talep ediyor. 40 milyon euro'yu fazla bulan Napoli, Rus temsilcisi ile görüşerek istenilen bonservisi düşürmeyi planlıyor.
Zenit'te geçen sezon 34 maçta süre bulan Luiz Henrique, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.
Zenit, Luiz Henrique için 40 milyon euro bonservis talep ediyor. 40 milyon euro'yu fazla bulan Napoli, Rus temsilcisi ile görüşerek istenilen bonservisi düşürmeyi planlıyor.
Zenit'te geçen sezon 34 maçta süre bulan Luiz Henrique, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.