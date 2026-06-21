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Göztepe'nin golcü tercihi yine Brezilya oldu

Göztepe, son olarak Brezilyalı forvet Andre Henrique'yi kadrosuna katarak son dört yılda Brezilya'dan transfer ettiği golcü sayısını yediye çıkardı ve Brezilya pazarına olan yatırımını sürdürdü.

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calendar 21 Haziran 2026 15:43 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 15:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'nin golcü tercihi yine Brezilya oldu
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Göztepe yeni sezon öncesi golcü tercihini yine Brezilya'dan yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sport Republic şirketinin 4 yıl önce futbol şubesini devralmasının ardından transferde daha çok genç ve yetenekli isimlere yönelen sarı-kırmızılılar Brezilya'dan bu sürede toplam 7 golcü aldı. Son olarak Gremio takımından Andre Henrique ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, Romulo, Juan, Emersonn, Janderson, Jeferson (Jeh) ve Guilherme Luiz'i Brezilya'dan getirmişti.

Göztepe ilk olarak 1'inci Lig'de iken 2023-2024 sezonun devre arasında Atletico Paranaense'den Romulo'yu kadrosuna dahil etti. O sezon Süper Lig'e yükselen Göztepe Juan'ı renklerine bağladı. Sao Paulo'dan Southampton'a geçen Juan ardından Göztepe'nin oyuncusu oldu. Göztepe 2024-2025 sezonun ara döneminde Atletico Paranaense'den bu kez Emersonn'u İzmir'e getirdi. Romulo'yu 20+5 milyon euroya Alman ekibi Leipzig'e satan yönetim, Emersonn'u da 3 milyon euro karşılığında Fransız temsilcisi Toulouse'a gönderdi.

Göztepe geride kalan 2025-2026 sezonunda ilk olarak Janderson'u transfer etti. Janderson, Brezilya takımı Vitoria'dan alındı. Göztepe aynı sezonun devre arasında Ponte Preta'dan Jeferson ve Ceara'dan Luiz'i renklerine bağladı. Brezilya pazarından vazgeçmeyen Göztepe yönetimi son olarak da Gremio'dan Adre Henrique ile sözleşme imzaladı. Göz-Göz, forvetlerin yanı sıra Brezilyalı oyunculardan stoper Heliton ve Godoi, sağ bek Ruan, sol bek Djalma, orta saha Rhaldney ve Victor Hugo gibi isimleri de transfer etmişti.

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