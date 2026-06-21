Beşiktaş'ta Ndidi'nin yerine Frendrup planı

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi için gelen teklifler değerlendirilirken, transferin gerçekleşmesi halinde boşluğun Morten Frendrup ile doldurulabileceği ifade ediliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Danimarkalı ön liberonun güncel piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.
GENOA'NIN BEKLENTİSİ
İtalyan basınına göre, Genoa cephesinin 25 yaşındaki futbolcu için 15 ila 20 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi var.
ITALIANO OLUMLU YAKLAŞIYOR
2028'e kadar sözleşmesi bulunan Frendrup'a İtalyan hoca Vincenzo Italiano'nun da olumlu yaklaştığı aktarılıyor.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Serie A'da 36 maça çıkan Frendrup, toplam 3089 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.
GENOA'NIN BEKLENTİSİ
İtalyan basınına göre, Genoa cephesinin 25 yaşındaki futbolcu için 15 ila 20 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi var.
ITALIANO OLUMLU YAKLAŞIYOR
2028'e kadar sözleşmesi bulunan Frendrup'a İtalyan hoca Vincenzo Italiano'nun da olumlu yaklaştığı aktarılıyor.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Serie A'da 36 maça çıkan Frendrup, toplam 3089 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.