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Beşiktaş'ta Ndidi'nin yerine Frendrup planı

Beşiktaş orta saha transferi için de pusuya yattı. Ndidi takımdan ayrıldığı takdirde Genoa'dan Morten Frendrup'un gündeme geleceği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 10:03
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Ndidi'nin yerine Frendrup planı
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Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi için gelen teklifler değerlendirilirken, transferin gerçekleşmesi halinde boşluğun Morten Frendrup ile doldurulabileceği ifade ediliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Danimarkalı ön liberonun güncel piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

GENOA'NIN BEKLENTİSİ

İtalyan basınına göre, Genoa cephesinin 25 yaşındaki futbolcu için 15 ila 20 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi var.

ITALIANO OLUMLU YAKLAŞIYOR

2028'e kadar sözleşmesi bulunan Frendrup'a İtalyan hoca Vincenzo Italiano'nun da olumlu yaklaştığı aktarılıyor.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Serie A'da 36 maça çıkan Frendrup, toplam 3089 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.

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