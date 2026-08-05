Fenerbahçeli yıldızlardan Şampiyonlar Ligi mesajı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli takımda Milan Skriniar, Mert Günok ve Matteo Guendouzi, Fenerbahçe'nin Maç Günlüğü dergisine açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcular, Şampiyonlar Ligi hedefi ve Sturm Graz karşılaşmasına ilişkin değerlendirmeler yaptı.
ŞKRİNİAR: "HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Fenerbahçe'nin önemli hedeflerinden birinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu belirten Milan Skriniar, takım ve taraftarın birlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.
Skriniar, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu sezonki en önemli hedeflerimizden biri de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Harika bir takıma ve harika bir taraftara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Birlikte hareket ettiğimiz sürece bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
MERT GÜNOK: "RÖVANŞA AVANTAJLI GİTMEK İSTİYORUZ"
Sturm Graz karşılaşmasının kolay geçmeyeceğini ifade eden Mert Günok, taraftar desteğiyle Kadıköy'de avantajlı bir skor elde etmek istediklerini söyledi.
Mert Günok, "Kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Ancak taraftarımızın desteğiyle, kendi sahamızda iyi bir sonuç alarak rövanşa avantajlı gitmek istiyoruz. Bu kadar kaliteli bir kadronun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hak ettiğine inanıyorum." dedi.
GUENDOUZİ: "TARAFTARIMIZA GÜZEL BİR GECE YAŞATMAK İSTİYORUZ"
Matteo Guendouzi ise takımın sahip olduğu kaliteye güvendiklerini ve bu kaliteyi sahaya kolektif şekilde yansıtmaları gerektiğini vurguladı.
Fransız futbolcu, "Biz kendi kalitemizi biliyoruz ve takımımıza güveniyoruz. Bu kaliteyi sahaya takım halinde yansıtmamız gerekiyor. Hem savunmada hem de hücumda kolektif hareket etmeli, yüksek oyun gücümüzü sahaya koymalıyız. Bunu başarabilirsek iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Taraftarımızın önünde iyi bir sonuç almak bizim adımıza çok değerli. Onlara güzel bir gece yaşatmak ve sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
ŞKRİNİAR: "HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Fenerbahçe'nin önemli hedeflerinden birinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu belirten Milan Skriniar, takım ve taraftarın birlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.
Skriniar, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu sezonki en önemli hedeflerimizden biri de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Harika bir takıma ve harika bir taraftara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Birlikte hareket ettiğimiz sürece bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
MERT GÜNOK: "RÖVANŞA AVANTAJLI GİTMEK İSTİYORUZ"
Sturm Graz karşılaşmasının kolay geçmeyeceğini ifade eden Mert Günok, taraftar desteğiyle Kadıköy'de avantajlı bir skor elde etmek istediklerini söyledi.
Mert Günok, "Kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Ancak taraftarımızın desteğiyle, kendi sahamızda iyi bir sonuç alarak rövanşa avantajlı gitmek istiyoruz. Bu kadar kaliteli bir kadronun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hak ettiğine inanıyorum." dedi.
GUENDOUZİ: "TARAFTARIMIZA GÜZEL BİR GECE YAŞATMAK İSTİYORUZ"
Matteo Guendouzi ise takımın sahip olduğu kaliteye güvendiklerini ve bu kaliteyi sahaya kolektif şekilde yansıtmaları gerektiğini vurguladı.
Fransız futbolcu, "Biz kendi kalitemizi biliyoruz ve takımımıza güveniyoruz. Bu kaliteyi sahaya takım halinde yansıtmamız gerekiyor. Hem savunmada hem de hücumda kolektif hareket etmeli, yüksek oyun gücümüzü sahaya koymalıyız. Bunu başarabilirsek iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Taraftarımızın önünde iyi bir sonuç almak bizim adımıza çok değerli. Onlara güzel bir gece yaşatmak ve sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz." şeklinde konuştu.