05 Ağustos
Fenerbahçe-Sturm Graz
21:00
05 Ağustos
Ferencvaros-Gornik Zabrze
21:15
05 Ağustos
AGF-Sabah FK
19:30
05 Ağustos
Brann-Apollon Limassol
20:00
05 Ağustos
Panathinaikos-CSKA 1948
21:30
06 Ağustos
Boca Juniors-Estudiantes
01:00
05 Ağustos
Villarreal-Levante
1-0
05 Ağustos
AC Milan-Inter
1-1
05 Ağustos
Chelsea-Juventus
0-1
05 Ağustos
SSC Napoli-Osasuna
1-027'
05 Ağustos
Sassuolo-Celta Vigo
21:00
05 Ağustos
Arsenal-Real Betis
21:30

Çorum FK ile Gençlerbirliği'nden sessiz prova

Çorum FK ile Gençlerbirliği, sezon öncesi hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 19:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çorum FK ile Gençlerbirliği'nden sessiz prova
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK ile Gençlerbirliği, hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Çorum FK ile Gençlerbirliği, tesisteki sahada hazırlık müsabakasında karşılaştı.

Karşılaşma, golsüz berabere sona erdi.

Gençlerbirliği, maçın ardından üçüncü etap hazırlık kampını tamamlayarak tesisten ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı futbolcuların, iznin ardından Fenerbahçe ile yapacakları lig mücadelesi için kulüp tesislerinde toplanacağı öğrenildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.