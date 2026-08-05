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Kazımcan Karataş, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor

Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, bu sezon sarı-kırmızılılardan ayrılmak istemediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 15:33 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 15:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kazımcan Karataş, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor
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Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, bu sezon takımdan ayrılmak istemiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sportcell'e konuşan ve geçen sezonun ikinci yarısındaki Başakşehir'e transferini değerlendiren 23 yaşındaki futbolcu, "Başakşehir'e kiralanma durumumda kulüple alakalı bir durum olmadı. Ben kendim hocaya gittim. İzin istedim. Dönüş anlamında daha değerli gelebileceğini söyledim. Hocamız da tabii ki arkandayım dedi. Başakşehir dönemi faydalı oldu gerçekten." dedi.

Kazımcan Karataş, "Bu sezon Galatasaray'da kalmak istiyor musun?" sorusunun ardından, "Tabii ki kim Galatasaray'dan ayrılmak ister? Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Geçmişte de şimdi de %1 ihtimal bile varsa kovalayacağım. Ayrılma kararı düşünmüyorum." yanıtını verdi.  

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