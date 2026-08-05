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Franco Mastantuono Fiorentina'ya kiralandı!

Real Madrid, genç yıldızı Franco Mastantuono'nun kiralık transferi için Fiorentina ile anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 12:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Franco Mastantuono Fiorentina'ya kiralandı!
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Real Madrid ile Fiorentina arasında Franco Mastantuono'nun kiralık transferi konusunda anlaşma sağlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid ile Fiorentina arasında bu sabah yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldı. Buna göre Arjantin futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Franco Mastantuono, kiralık olarak Fiorentina forması giyecek.

Haberde, 18 yaşındaki oyuncunun 2026-2027 sezonunu İtalya Serie A ekibinde geçireceği, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Haziran 2027'de Real Madrid'e geri döneceği belirtildi.

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