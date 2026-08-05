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Galatasaray'da Barış Alper yerine Rafael Leao

Galatasaray'da Barış Alper Premier Lig'e, Rafael Leao ise Kemerburgaz'a… Sarı kırmızılıların 'en az 50 milyon euro' bonservis bedeli belirlediği Barış Alper için Everton ve Tottenham resmi teklifle gelecek. Yönetim buradan gelecek paranın bir bölümünü Portekizli yıldız Rafael Leao için kullanacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 07:39
Haber: Türkiye
Galatasaray'da Barış Alper yerine Rafael Leao
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Galatasaray'da yönetimin 'tok satıcı' rolünde olduğu Barış Alper Yılmaz için İngiliz ekipleri resmi başvuruya hazırlanıyor. İlk olarak sözlü yoklama girişiminde bulunan Everton ve Tottenham kulüpleri sarı kırmızılıların en az 50 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği milli futbolcu için masaya oturacak.

İki kulübün 10 güne kadar milli oyuncu ile ilgili somut adımlar atması ve transferi sonuçlandırması bekleniyor. Barış Alper Yılmaz'ın satışı durumunda yüzde 20'lik dilim Ankara Keçiörengücü'ne gidecek.

YERİNE RAFAEL LEAO

Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı durumunda ne olacak? Gelecek isim de büyük oranda hazır. O da Milan forması giyen Rafael Leao. Bir süredir sıkı pazarlıkların yapıldığı Portekizli kanat oyuncusunda önemli mesafe katedildi. Yabancı kontenjanı kanattan yana kullanacak olan Dursun Özbek yönetimi 10 numara konusunda da ağırlığı Eintracht Frankfurt'taki Can Uzun'a verecek.

CAN UZUN

Alman ekibinin direncini kırmakta zorlanan Galatasaray, oyuncunun sarı kırmızılı formayı giyme isteğini avantaja çevirmek için büyük uğraş veriyor. O sebeple Uzun'un gelmesi biraz zaman alacak gibi.

BİR ADIM UZAKTA

Geçen sezon sancılı bir transfer görüşmesi sonrası yuvada kalan Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa ve Premier Lig hayali bir adım uzaklıkta. 

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