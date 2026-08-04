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Benjamin Pavard'a üç talip birden! Tercihi şaşırttı

Benfica'nın Benjamin Pavard için oyuncu cephesiyle temasa geçtiği öne sürülürken, Galatasaray ve Al-Ittihad'ın da Fransız stoperle ilgilendiği belirtildi. Ancak deneyimli savunmacının üç kulübün de projelerine şu aşamada olumlu yaklaşmadığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 17:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benjamin Pavard'a üç talip birden! Tercihi şaşırttı
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Benfica'nın, Antonio Silva'nın ayrılığının ardından stoper arayışlarını sürdürdüğü ve son haftalarda Inter forması giyen Benjamin Pavard için girişimde bulunduğu öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ÜÇ KULÜP DEVREDE

Tuttosport'un haberine göre Portekiz temsilcisi, Fransız savunmacının transfer şartlarını öğrenmek amacıyla oyuncu cephesiyle temasa geçti. Ancak Benfica, Pavard ile ilgilenen tek kulüp olmadı. Galatasaray ve Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın da oyuncunun temsilcileriyle görüştüğü, ancak 30 yaşındaki futbolcunun bu üç kulübün de projelerine sıcak bakmadığı aktarıldı.

GEÇEN SEZON MARSİLYA'DA OYNADI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren Pavard, burada çıktığı maçlarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Deneyimli savunmacının Inter ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

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