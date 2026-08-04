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Filip Jorgensen, Strasbourg yolunda!

Chelsea'nın genç kalecisi Filip Jorgensen'in, satın alma opsiyonu içermeyen kiralık anlaşmayla Strasbourg'a transfer olması beklenirken, Danimarkalı file bekçisinin resmi imzayı önümüzdeki 24 saat içinde atması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 17:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Filip Jorgensen, Strasbourg yolunda!
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Chelsea'nın genç kalecisi Filip Jorgensen'in, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'a transferi için geri sayıma geçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre, taraflar arasında herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Jorgensen'in önümüzdeki 24 saat içerisinde Strasbourg'a kiralık olarak transferini tamamlaması bekleniyor.

Haberde, Danimarkalı file bekçisinin Chelsea'den Strasbourg'a satın alma opsiyonu bulunmayan düz kiralık sözleşmeyle katılacağı belirtildi.

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