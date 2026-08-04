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Benfica'da son ana kadar Palhinha!

Benfica, Bayern Münih'in kadroda düşünmediği orta saha oyuncusu Joao Palhinha için son ana kadar bekleyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 15:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benfica'da son ana kadar Palhinha!
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Benfica, Bayern Münih'te yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Joao Palhinha ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekiz ekibinin teknik direktörü Marco Silva, daha önce Fulham'da birlikte çalıştığı 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosunda görmek istiyor.

SON ANA KADAR BEKLENECEK

A Bola'da yer alan habere göre, Benfica, orta saha transferi için gündeminde farklı oyuncuları da tutuyor ancak Portekiz ekibi, Palhinha için son ana kadar beklemeyi düşünüyor.

TRANSFER FAKTÖRLERİ

Bayern Münih'in kadroda düşünmediği Palhinha için bonservis beklentisinin 20 milyon euro olduğu belirtildi. Bonservis beklentisi ile birlikte Palhinha'nın maaşının ve deneyimli oyuncuya çok fazla talibin olmasının Benfica için transferi zorlaştırabilecek unsurlar olduğu kaydedildi.

Palhinha'nın Portekiz'e dönme isteği ve Marco Silva ile yakın ilişkisinin ise Benfica'ya transferinde etkili olabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'ten geçen sezon Tottenham'a kiralık giden Palhinha, İngiliz ekibinde 45 maçta süre buldu ve 7 gol, 3 asist asistlik performans ortaya koydu.

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