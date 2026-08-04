Beşiktaş, Philogene için Ipswich Town'a teklif hazırlıyor

Kanat transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Jaden Philogene geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe önerilen 24 yaşındaki İngiliz oyuncu için teknik heyetin olumlu görüş bildirdiği öne sürüldü.
IPSWICH TOWN'A TEKLİF PLANI
Beşiktaş'ın, Ipswich Town forması giyen Philogene için ilerleyen günlerde İngiliz kulübüne teklif yapmayı planladığı belirtildi.
Henüz resmi teklif veya taraflar arasında anlaşma sağlandığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
36 MAÇTA 15 GOLE KATKI
Çalım yeteneği ve süratiyle öne çıkan Jaden Philogene, geçen sezon 36 karşılaşmada forma giydi.
İngiliz kanat oyuncusu, bu maçlarda 13 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
IPSWICH TOWN'A TEKLİF PLANI
Beşiktaş'ın, Ipswich Town forması giyen Philogene için ilerleyen günlerde İngiliz kulübüne teklif yapmayı planladığı belirtildi.
Henüz resmi teklif veya taraflar arasında anlaşma sağlandığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
36 MAÇTA 15 GOLE KATKI
Çalım yeteneği ve süratiyle öne çıkan Jaden Philogene, geçen sezon 36 karşılaşmada forma giydi.
İngiliz kanat oyuncusu, bu maçlarda 13 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.