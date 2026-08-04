Kings, Westbrook'la yeniden bir araya gelmeyi değerlendiriyor

Sacramento Kings'in, tecrübeli oyun kurucu Russell Westbrook'u yeniden kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiği bildirildi. Takımın gündemindeki bir diğer isim ise Victor Oladipo. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kings'in, çaylak oyun kurucusu Darius Acuff Jr.'ın gelişimine katkı sağlayacak deneyimli bir lider aradığı ve bu doğrultuda Westbrook'la yeniden anlaşma seçeneğini masaya yatırdığı belirtildi.
NBA muhabiri Marc Stein'ın aktardığına göre Sacramento, Oladipo'yu da aynı rol için değerlendiriyor.
"Kaynaklar, Sacramento'nun değerli çaylağı Darius Acuff Jr.'a mentorluk yapacak tecrübeli bir oyun kurucu istediğini ve bu nedenle Russell Westbrook'u yeniden kadroya katma ya da Victor Oladipo'yu transfer etme ihtimallerini değerlendirdiğini söylüyor. Kings, Oladipo'nun Las Vegas'ta Yaz Ligi sırasında gerçekleştirdiği antrenmanı takip eden takımlar arasındaydı."
Daha önce çıkan haberlerde Kings'in, Westbrook'la yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürülmüştü. Ancak son gelişme, eski MVP'nin bu yaz da NBA'de forma giyme ihtimalini güçlendirmiş durumda.
Serbest oyuncu konumunda bulunan Westbrook, 2025-26 sezonunda Kings formasıyla çıktığı 76 maçta 15.2 sayı, 6.7 asist ve 5.4 ribaund ortalamaları yakaladı.
Tecrübeli yıldızın saha içindeki üretiminin yanı sıra örnek takım arkadaşlığıyla da Acuff'un gelişiminde önemli bir rol üstlenebileceği düşünülüyor.
Öte yandan iki kez All-Star seçilen Victor Oladipo ise uzun süredir NBA'e geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. 2018'de "En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu" ödülünü kazanan ve All-NBA takımına seçilen Oladipo, geçtiğimiz günlerde bir NBA takımından teklif almaya hazır olduğunu açıklayan paylaşımıyla gündem olmuştu.
Son olarak 2023 yılında NBA'de forma giyen Oladipo'nun kariyeri, yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle büyük darbe almıştı.
NBA muhabiri Marc Stein'ın aktardığına göre Sacramento, Oladipo'yu da aynı rol için değerlendiriyor.
"Kaynaklar, Sacramento'nun değerli çaylağı Darius Acuff Jr.'a mentorluk yapacak tecrübeli bir oyun kurucu istediğini ve bu nedenle Russell Westbrook'u yeniden kadroya katma ya da Victor Oladipo'yu transfer etme ihtimallerini değerlendirdiğini söylüyor. Kings, Oladipo'nun Las Vegas'ta Yaz Ligi sırasında gerçekleştirdiği antrenmanı takip eden takımlar arasındaydı."
Daha önce çıkan haberlerde Kings'in, Westbrook'la yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürülmüştü. Ancak son gelişme, eski MVP'nin bu yaz da NBA'de forma giyme ihtimalini güçlendirmiş durumda.
Serbest oyuncu konumunda bulunan Westbrook, 2025-26 sezonunda Kings formasıyla çıktığı 76 maçta 15.2 sayı, 6.7 asist ve 5.4 ribaund ortalamaları yakaladı.
Tecrübeli yıldızın saha içindeki üretiminin yanı sıra örnek takım arkadaşlığıyla da Acuff'un gelişiminde önemli bir rol üstlenebileceği düşünülüyor.
Öte yandan iki kez All-Star seçilen Victor Oladipo ise uzun süredir NBA'e geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. 2018'de "En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu" ödülünü kazanan ve All-NBA takımına seçilen Oladipo, geçtiğimiz günlerde bir NBA takımından teklif almaya hazır olduğunu açıklayan paylaşımıyla gündem olmuştu.
Son olarak 2023 yılında NBA'de forma giyen Oladipo'nun kariyeri, yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle büyük darbe almıştı.